https://sputnik-georgia.ru/20230209/suschestvovanie-natsdvizheniya-vsego-lish-illyuziya--oppozitsioner-274736597.html
Существование "Нацдвижения" всего лишь иллюзия – оппозиционер
Существование "Нацдвижения" всего лишь иллюзия – оппозиционер
Политики предрекают развал партии, созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили 09.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-09T19:51+0400
2023-02-09T19:51+0400
2023-02-09T19:51+0400
политика
грузия
яго хвичия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Финал крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" уже на лицо – осталась лишь иллюзия об их существовании, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. В правящей партии "Грузинская мечта" уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Нацдвижения" снизился до 5%.Что касается объявленного оппозиционной партией бойкота работе законодательного органа, то, по мнению Хвичия, что при их отсутствии парламенту будет не хватать того же, что и при их присутствии – дискусий и серьезности. "Есть депутаты, которые не хотят быть депутатами, и по разным причинам они являются депутатами, они депутаты из любезности", – отметил Хвичия. "Нацдвижение" радикально ослаблено – Кобахидзе>>"Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Решение было объявлено 6 февраля сразу после оглашения решения Тбилисского горсуда об отказе Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Решение коллег покинуть парламент не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия, который считает, что временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным. Если же, по его словам, партия покидает законодательный орган, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента. Против бойкота и отказа от мандата выступила и депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе. Как написала Деканоидзе на своей странице в соцсети, если радикализация процесса пойдет неправильно, то это будет тяжелой проблемой для партии и для Саакашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, яго хвичия, михаил саакашвили, единое нацдвижение
политика, грузия, яго хвичия, михаил саакашвили, единое нацдвижение
Существование "Нацдвижения" всего лишь иллюзия – оппозиционер
Политики предрекают развал партии, созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Финал крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" уже на лицо – осталась лишь иллюзия об их существовании, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Нацдвижения" снизился до 5%.
"Финал уже случился – это исчезновение "Нацдвижения". Это уже случилось, просто это не признают, и среди людей существует иллюзия, будто бы "Нацдвижение" существует. Через некоторое время и сторонники, и противники "Нацдвижения" выяснят, что любят или ненавидят то, чего не существует", – заявил Хвичия.
Что касается объявленного оппозиционной партией бойкота работе законодательного органа, то, по мнению Хвичия, что при их отсутствии парламенту будет не хватать того же, что и при их присутствии – дискусий и серьезности.
"Есть депутаты, которые не хотят быть депутатами, и по разным причинам они являются депутатами, они депутаты из любезности", – отметил Хвичия.
"Нацдвижение" обвинило власти в политической мести экс-президенту Михаилу Саакашвили и отказалось от работы в парламенте. Решение было объявлено 6 февраля сразу после оглашения решения Тбилисского горсуда об отказе Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья.
Решение коллег покинуть парламент не понравилось бывшему председателю "Нацдвижения", стороннику умеренной политики Нике Мелия, который считает, что временное прекращение парламентской деятельности не будет эффективным. Если же, по его словам, партия покидает законодательный орган, то нужно уйти и начать борьбу за пределами парламента.
Против бойкота и отказа от мандата выступила и депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе. Как написала Деканоидзе на своей странице в соцсети, если радикализация процесса пойдет неправильно, то это будет тяжелой проблемой для партии и для Саакашвили.