https://sputnik-georgia.ru/20230210/gruziya-stanet-predsedatelem-mezhpravkomissii-transportnoy-programmy-traseka-274769653.html

Грузия станет председателем межправкомиссии транспортной программы ТРАСЕКА

Грузия станет председателем межправкомиссии транспортной программы ТРАСЕКА

Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) включает транспортную систему 13 стран-участниц, а также стран-наблюдателей в... 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T17:49+0400

2023-02-10T17:49+0400

2023-02-10T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузия станет председателем межправительственной комиссии (МПК) ТРАСЕКА с 11 февраля 2023 года сроком на два года, сообщает Первый канал.Данное решение было принято в ходе 16-го ежегодного заседания МПК международной транспортной программы ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), которое состоялось в Тбилиси.В рамках заседания были обсуждены такие важные вопросы, как развитие мультимодального и морского транспорта, содействие процедурам пересечения границ и другие актуальные направления, связанные с развитием коридора ТРАСЕКА.Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью>>Кроме того, в повестке дня были вопросы, связанные с институциональным развитием.Делегации стран-участниц заседания обсудили результаты внедрения разрешительной системы международного дорожного транспорта ТРАСЕКА в 2021 году, статус выполнения решений межправительственной комиссии сторонами соглашения, информацию о включении в международные соглашения.Также участники мероприятия обсудили отчет о плане действий Межправительственной комиссии ТРАСЕКА на 2018-2021 годы, который направлен на реализацию стратегии развития международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия в 2016-2026 годах.В рамках программы заседания Межправительственной комиссии был подписан меморандум о взаимопонимании между постоянными секретариатами и Офисом Высокого представителя ООН по наименее развитым странам, странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.Что ждет грузинскую экономику: прогноз от инвестиционной компании>>Отмечено, что Туркменистан готов присоединиться к Основному многостороннему соглашению о транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).На заседании принята итоговая резолюция документа по развитию мультимодальных перевозок и заседания межправкомиссии.В заседании приняли участие официальные представители основных сторон, а также национальные секретари ТРАСЕКА, стран-наблюдателей Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и международных организаций, являющихся партнерами ТРАСЕКА.Мероприятие высокого уровня в этом году является юбилейным и приурочено к 30-летию создания ТРАСЕКА и 25-летию подписания Основного многостороннего соглашения (ОМС) "О международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия".Грузия и ТРАСЕКАГрузия стала активным членом ТРАСЕКА после конференции в Брюсселе в мае 1993 года, положившей начало программе ТРАСЕКА, финансируемой Европейским Союзом для развития транспортного коридора из Европы через Черное море, Кавказ, Каспийское море с выходом на страны Центральной Азии.Международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) включает транспортную систему 13 стран-участниц, а также стран-наблюдателей в МПК ТРАСЕКА, объединенных идеей дальнейшего развития международного транспорта в направлении Восток-Запад.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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