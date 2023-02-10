https://sputnik-georgia.ru/20230210/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-zavershila-2022-god-s-rekordnoy-pribylyu--274767114.html

Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью

Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью

Премьер-министр Грузии вместе с генеральным директором ГЖД обсудили развитие отрасли 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T17:09+0400

2023-02-10T17:09+0400

2023-02-10T17:09+0400

ираклий гарибашвили

грузинская железная дорога

экономика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24741/63/247416392_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_0dac69c0972ecdc090a2473db9921b48.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) завершила 2022 год с рекордной прибылью в размере 283 миллионов лари (более 105 миллионов долларов), а также рекордно, на 22%, увеличила грузоперевозки, говорится в сообщении на сайте правительства.Грузинская железная дорога является одной из важнейших частей Евроазиатского транспортного коридора и кратчайшим путем, связывающим Европу с Центральной Азией. Из-за обесценивания активов и девальвации лари после 2016 года ГЖД понесла убытки. А в 2021 году, несмотря на пандемию и другие вызовы, руководству компании удалось переломить негативную тенденцию и завершить год с прибылью в 52,7 миллиона лари.Реформа Грузинской железной дороги пройдет в 2023 году>>Приоритетные направления ГЖД на 2023 год премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил в ходе рабочей встречи с главой Минэкономики Леваном Давиташвили и его заместителями, а также с генеральным директором ГЖД Давидом Перадзе, сообщили в пресс-службе правительства. В результате модернизации пропускная способность грузов увеличится с 27 млн ​​тонн до 48 млн тонн к концу 2024 года.Кроме того, проведены масштабные работы для обновления вагонного парка и улучшения инфраструктуры. Компании уже поставлено 100 вагонов грузинского производства.Модернизация железной дороги и улучшение инфраструктуры продолжится и в 2023 году, и ее работа станет более эффективной.В ходе встречи стороны обсудили проект модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), отметив что он завершен на 87%.Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Общая протяженность БТК составляет 826 км.Участок протяженностью 180 километров в настоящее время находится в тестовом режиме. В результате завершения первой фазы проекта, которая запланирована на 2024 год, пропускная способность участка составит 5 млн тонн.Правительство Грузии вернуло себе акции "Грузинской железной дороги">>Обсуждение на встрече коснулось законопроекта Грузии "О внесении изменений в Железнодорожный кодекс Грузии", который предусматривает реформирование отрасли железнодорожного транспорта.Было отмечено, что начало реформы и реализация ее первой фазы имеют первостепенное значение с точки зрения сближения транспортного законодательства Грузии с европейским законодательством и формирования новых институциональных рамок в сфере железнодорожного транспорта.В рамках реформы будет определена роль государства в направлении реализации государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, надзора и регулирования безопасности отрасли.На встрече было отмечено, что в результате реформирования и реструктуризации отрасли "Грузинская железная дорога" со 150-летней историей станет более конкурентоспособной и значительно повысит свои возможности для полной реализации коммерческих интересов, а также управления безопасностью.Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ираклий гарибашвили, грузинская железная дорога, экономика, грузия, новости