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ГЖД приняла участие в обсуждении планов "Среднего коридора" в Казахстане

ГЖД приняла участие в обсуждении планов "Среднего коридора" в Казахстане

Средний коридор пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T18:30+0400

2023-02-10T18:30+0400

2023-02-10T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В 2023 году планируется полная цифровизация Евразийского среднего коридора для перевозки возросших объемов грузов, сообщается на сайте АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).Решение об этом было принято в ходе очередной встречи Правления общего собрания Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) в Алматы, на которой присутствовала делегация ГЖД во главе с гендиректором Давидом Перадзе.Члены Международной ассоциации "Транскаспийского международного транспортного маршрута" подвели итоги 2022 года и рассказали о проблемах, выявленных при перевозках в прошлом году.Грузия станет председателем межправкомиссии транспортной программы ТРАСЕКА>>Стороны договорились, что в 2023 году больше внимания будет уделено улучшению координации между сторонами-участницами.В рамках встречи утвержден план мероприятий на 2023 год, а также условия и тарифы на перевозки по маршрутам Китай-Европа (порты Черного моря) и Китай-Турция. Стороны выразили готовность присоединиться к ассоциации BMF Port Burgas (Болгария) – Rail Cargo Group (Австрия) – АО "LTG Cargo" (Литва).Средний коридор – международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы, может все это обеспечить.Грузинская железная дорога завершила 2022 год с рекордной прибылью>>Евразийский средний коридор стал еще более актуальным после событий на Украине. У стран Европы возникла необходимость в альтернативных путях для поставки не только энергоресурсов, но и других грузов.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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