https://sputnik-georgia.ru/20230210/konets-morozam-v-otnosheniyakh-gruzii-i-rossii-nametilas-ottepel-274765652.html

Конец морозам? В отношениях Грузии и России наметилась оттепель

Конец морозам? В отношениях Грузии и России наметилась оттепель

Ремонт дороги, строительство КПП и решение заторов – между Москвой и Тбилиси все больше поводов для взаимовыгодного сотрудничества 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T18:45+0400

2023-02-10T18:45+0400

2023-02-10T18:45+0400

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Заявления высшего руководства России и Грузии в последнее время дают небеспочвенные основания полагать, что между странами намечена оттепель. В конце прошлого года в Госдуме и МИД России начали заявлять о перспективе отмены визового режима с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения, поскольку в этом нуждаются простые люди. Этому предшествовала сдержанная позиция Грузии по поводу введения санкций против РФ на фоне кризиса на Украине – Тбилиси не раз отказывался от введения своих рестрикций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. И хотя дипломатические отношений между Грузией и Россией разорваны с 26 августа 2008 года, страны продолжают поддерживать диалог в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина в Праге. А с учетом отсутствия прямого авиасообщения и одностороннего визового режима Москва и Тбилиси стабильно и, можно сказать, весьма успешно развивают торговые связи. На какой стадии сегодня находятся отношения двух соседних стран и какими перспективами для перехода на новый уровень они обладают, разбирался Sputnik Грузия. Новые инициативы ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Дорога через КПП "Верхний Ларс" также является единственным действующим сухопутным маршрутом, связывающим Армению с Россией. Уже много лет дорога представляет собой большое испытание для грузоперевозчиков. Зимой она периодически закрывается из-за плохих погодных условий, а летом бывают сели. На фоне антироссийских санкций и изменения транзитных маршрутов в прошлом году путь был особенно загружен. Неоднократно фиксировались небывалые для летнего периода заторы и многокилометровые очереди – причем впервые с грузинской стороны. На это повлияли два фактора. Первый: с 17 мая Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией, действовавшие с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19. Вторая причина пробок связана с тем, что из-за событий на Украине грузовое сообщение на Черном море усложнилось, и часть грузов (в том числе турецких) стала направляться в Россию сухопутным путем через "Ларс". Дополнительные очереди создает и досмотр грузовых автомобилей на въезде из Армении в Грузию и на выезде в сторону России. В России, возможно, нашли решение проблемы, и разгрузить "Верхний Ларс" получится благодаря новой инициативе председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгения Москвичева. В частности, он предложил обязать водителей грузовых автомобилей, которые осуществляют перевозки на коммерческой основе, заранее резервировать дату и время пересечения границы на определенных пунктах пропуска. Соответствующие поправки Москвичев предложил принять в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ". Сделать это будет можно с помощью государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Резервирование будет бесплатным, а отказать в нем могут, только если заявитель не предоставил необходимые документы. Документ также регулирует требования к площадкам ожидания около пропускных пунктов: наличие доступных воды и туалетов, кафе, где можно поесть, и мест отдыха. Сейчас закон проходит в Совете Федерации, после будет процедура прохождения у президента РФ. После подписания закон вступит в силу уже 1 марта 2023 года. С этой даты правительство сможет определять перечень погранпереходов, где будут действовать новые правила. До 31 декабря 2023 года правительство сможет изменять порядок проезда. "Такая практика очень удобна и может сэкономить много времени и нервов желающим выехать за пределы страны. Если вопрос рассмотреть чисто гипотетически, можно и с нашей стороны границы, со стороны Грузии, ввести такое правило. Нет ничего плохого в том, чтобы упорядочить ситуацию. Люди будут знать, к какому времени надо подъехать к границе, чтобы без очередей в максимально короткий срок пересечь границу", - заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе. И это еще не все… Минтранс России и ФГКУ Росгранстрой с 2021 года реализуют проект реконструкции МАПП "Верхний Ларс". После завершения проекта пропускная способность "Ларса" будет увеличена, а транзитный потенциал транспортного коридора "Север – Юг" - укреплен.Предусмотрено расширение дорожного полотна с двух до четырех полос, создание комфортных зон ожидания, внедрение системы электронных очередей, а также строительство нового инспекционно-досмотрового комплекса. Кроме того, в июне прошлого года правительство России утвердило предложение Минтранса РФ (пока конкретных сроков нет - ред.) об открытии дополнительного пункта для большегрузов в нескольких километрах от МАПП "Верхний Ларс". В качестве зоны таможенного оформления будет использована большая стоянка, прилегающая к таможенному посту Владикавказа. Это позволит увеличить пропускную способность дополнительно для 250 фур. По оценке специалистов, новый КПП позволит на треть повысить пропускную способность самого Ларса. Нередко МАПП "Верхний Ларс" пропускает в среднем 800-1000 грузовиков в день при своей мощности всего в 400 фур. В среднем за день при нормальных условиях проезжает около 650 грузовиков и примерно 1700 легковых машин. В наиболее загруженный сезон (с конца мая по сентябрь) эти показатели резко повышаются. После завершения работ по перестройке МАПП на российско-грузинской границе пропускная способность увеличится до 3 тысяч транспортных средств в сутки. Тем временем Грузия… Грузия также прилагает усилия для улучшения состояния проезжающих по ее территории транспортных средств. В настоящее время ведется строительство объездной дороги Квешети-Коби. Это самый сложный и опасный участок Коби-Гудаури автомобильной трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать в пути к КПП "Верхний Ларс" на несколько дней. В целом в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога. Также возводится пять мостов и еще один ремонтируется. Кроме того, запланировано строительство пяти тоннелей, среди них – строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Благодаря новой дороге жители порядка 10 сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. Дорога больше не будет закрываться, а жителям сел будут доступны все необходимые услуги. Транзитное движение в зимний период больше не будет ограничиваться. Увеличится грузооборот, будут построены 5-километровая подъездная дорога к горнолыжному курорту Гудаури и туристический центр, что сделает передвижение комфортным и безопасным, а это повысит туристический потенциал региона. Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Завершение проекта планируется к 2024 году. Его стоимость – 1,2 млрд лари. Долгожданное авиасообщение Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это. Открытие прямого авиасообщения между Грузией и Россией будет комфортно – в первую очередь, для грузинских соотечественников в России, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. "На фоне, когда через Ларс (сухопутная граница – ред.) возможно ездить на машине гражданам России в Грузию и гражданам Грузии в Россию, открытие технически нового канала, который даст возможность проживающим в России грузинам повидать семью не через Армению или Азербайджан, а напрямую – это создание комфортных условий", – сказал он. Любое решение, которое облегчит положение граждан Грузии, будет приветствоваться со стороны грузинских властей, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что в России сегодня проживают около миллиона этнических грузин и принятое в 2019 году решение осложнило их положение. "Если полеты будут восстановлены, безусловно, это важно для наших сограждан, и это будет только приветствоваться", – отметил политик. Отсутствие возможности добираться из Грузии в Россию и обратно на самолетах посредством прямых авиарейсов создает гражданам двух стран большие неудобства. Тем более, что и в туристической статистике граждане России занимают лидирующие позиции. В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 млн международных путешественников, около 1,1 млн из которых являются гражданами России. В целом, в прошлом году число визитеров из РФ в Грузию выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом. Наибольшую сумму за 2022-й год в Грузии также потратили именно российские визитеры – $896,5 млн, что составляет четверть всех доходов от туризма, полученных Грузией. При этом пик трат граждан России пришелся на август 2022 года – $133,1 млн. Морские возможности В конце января, согласно сообщению ТАСС, генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Юрий Владимиров заявил о желании организовать пассажирские перевозки в Грузию по Черному морю. "Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении", – отмечал он. По его словам, они могли бы осуществляться в Батуми. Владимиров говорил о намерении дать старт таким перевозкам уже грядущим летом и сообщил, что "пока ведутся переговоры". Однако в агентстве морского транспорта Грузии поспешили опровергнуть эту информацию. "Российская сторона не обращалась к грузинской стороне, и, соответственно, мы не знаем, о каких переговорах говорит администрация порта Сочи", – говорилось в сообщении Агентства. Несмотря на это, факт заинтересованности в возобновлении морского пассажирского сообщения российской стороной был озвучен. Возможно, история получит свое продолжение, да и вряд ли заявление Юрия Владимирова было безосновательным. Отметим, что в 2019 году маршрут Сочи-Батуми был даже достаточно популярен. Во власти политики По словам Арчвадзе, чтобы перевести отношения Грузии и России на другой, более тесный уровень, мешает ряд аспектов. По его словам, сегодня процесс политической целесообразности превалирует над экономическим вопросом, и страны сознательно идут на потери и на неиспользование выгод с целью достижения определенных политических бонусов. "Во многих странах экономика является заложником политики, – говорит Арчвадзе. – С учетом этого фактора мы имеем уравнение с несколькими неизвестными. И от того, какой вес мы будем придавать тому или иному фактору, зависит решение этой задачи. Что касается самой Грузии, то она, в первую очередь, во главу угла ставит свои национальные интересы и не сделает ничего, что будет идти в противовес этим интересам". Тем временем, взаимозависимость у стран довольно существенная. Арчвадзе считает, что хотя Россия и большая страна, по отдельным продуктам доля грузинских товаров занимает заметную долю в России. Это и минеральная вода, и грузинские виноградные вина. В то же время доля России в общем внешнеторговом обороте Грузии занимает существенные 13% - РФ занимает второе место среди главных торговых партнеров страны."По некоторым продуктам это довольно высокий удельный вес, – говорит эксперт. – По пшенице, муке, по нефтепродуктам где-то около 40% удельный вес, по газу - 10-15% в отдельные периоды года. По электроэнергии мы является не только импортерами, но и экспортерами". Товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом и составил около $2,5 млрд, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 7%. Из Грузии в РФ в прошлом году вывезли более 92 тысяч тонн минеральной и пресной воды, более 73 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, около 12,3 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в прошлом году из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 179,7 тыс. Из России также импортировали 657,4 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов – почти в пять раз больше, чем в 2021 году, и 416,8 тыс. тонн природного и попутного газов (на 23,9% больше, чем в 2021 году).

https://sputnik-georgia.ru/20221216/kogda-poletyat-samolety-chto-meshaet-vozobnovleniyu-aviasoobscheniya-mezhdu-gruziey-i-rossiey-273119416.html

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