https://sputnik-georgia.ru/20230210/mozhet-li-vozniknut-rak-iz-za-kovida---otvet-onkologa-274748204.html
Может ли возникнуть рак из-за ковида – ответ онколога
Может ли возникнуть рак из-за ковида – ответ онколога
В данный момент не существует исследований о влиянии ковида на развитие раковых клеток 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T10:20+0400
2023-02-10T10:20+0400
2023-02-10T10:55+0400
новости
общество
минздрав россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24652/73/246527385_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_34278ccd8eeec090df85e1b80a8eff8a.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев— Sputnik. Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн."Кракен" в Грузии – какова эпидситуация в стране>>"Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком", – сказал Каприн.Коронавирус мог повлиять опосредованно на ситуацию с онкологическими заболеваниями, так как временно не проводили диспансеризацию из-за эпидситуации, но на сегодняшний день она уже восстановлена, уточнил специалист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24652/73/246527385_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_aa5f44ab2681d47e354e1fa03a314470.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, минздрав россии
новости, общество, минздрав россии
Может ли возникнуть рак из-за ковида – ответ онколога
10:20 10.02.2023 (обновлено: 10:55 10.02.2023)
В данный момент не существует исследований о влиянии ковида на развитие раковых клеток
ТБИЛИСИ, 10 фев— Sputnik.
Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, заявил в интервью РИА Новости
главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком", – сказал Каприн.
Коронавирус мог повлиять опосредованно на ситуацию с онкологическими заболеваниями, так как временно не проводили диспансеризацию из-за эпидситуации, но на сегодняшний день она уже восстановлена, уточнил специалист.