https://sputnik-georgia.ru/20230210/mozhet-li-vozniknut-rak-iz-za-kovida---otvet-onkologa-274748204.html

Может ли возникнуть рак из-за ковида – ответ онколога

Может ли возникнуть рак из-за ковида – ответ онколога

В данный момент не существует исследований о влиянии ковида на развитие раковых клеток 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T10:20+0400

2023-02-10T10:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев— Sputnik. Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн."Кракен" в Грузии – какова эпидситуация в стране>>"Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком", – сказал Каприн.Коронавирус мог повлиять опосредованно на ситуацию с онкологическими заболеваниями, так как временно не проводили диспансеризацию из-за эпидситуации, но на сегодняшний день она уже восстановлена, уточнил специалист.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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