https://sputnik-georgia.ru/20230210/novaya-tyurma-otkroetsya-v-gruzii-274745279.html

Новая тюрьма откроется в Грузии

Новая тюрьма откроется в Грузии

Новая тюрьма в селе Лаитури (в регионе Гурия) будет рассчитана на 700 человек 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Грузии откроется новая тюрьма для осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Всего на данный момент в Грузии функционирует 13 учреждений по исполнению наказаний. По данным на 1 января 2023 года, они были заполнены на 81,9%. При этом за год число заключенных в грузинских тюрьмах увеличилось на 3,7%. По данным правительства, новое пенитенциарное учреждение будет расположено в селе Лаитури в Озургетском районе (Западная Гурия). В Грузии построят тюрьму семейного типа>>Учреждение наполовину будет открытого типа и рассчитано на 700 человек. Кроме того, в планах правительства отказаться от больших тюрем и начать проектирование новых, малых пенитенциарных учреждений. Ранее правительство анонсировало в 2023 году строительство первой тюрьмы семейного типа для несовершеннолетних заключенных. В целом на постройку новых тюрем в государственном бюджете Грузии предусмотрено 40 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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