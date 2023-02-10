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Новая тюрьма откроется в Грузии
Новая тюрьма откроется в Грузии
Новая тюрьма в селе Лаитури (в регионе Гурия) будет рассчитана на 700 человек 10.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-10T10:01+0400
2023-02-10T10:01+0400
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тюрьма
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Грузии откроется новая тюрьма для осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации правительства. Всего на данный момент в Грузии функционирует 13 учреждений по исполнению наказаний. По данным на 1 января 2023 года, они были заполнены на 81,9%. При этом за год число заключенных в грузинских тюрьмах увеличилось на 3,7%. По данным правительства, новое пенитенциарное учреждение будет расположено в селе Лаитури в Озургетском районе (Западная Гурия). В Грузии построят тюрьму семейного типа&gt;&gt;Учреждение наполовину будет открытого типа и рассчитано на 700 человек. Кроме того, в планах правительства отказаться от больших тюрем и начать проектирование новых, малых пенитенциарных учреждений. Ранее правительство анонсировало в 2023 году строительство первой тюрьмы семейного типа для несовершеннолетних заключенных. В целом на постройку новых тюрем в государственном бюджете Грузии предусмотрено 40 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Новая тюрьма откроется в Грузии

10:01 10.02.2023
© photo: Sputnik / StringerГлданская тюрьма номер 8
Глданская тюрьма номер 8 - Sputnik Грузия, 1920, 10.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Новая тюрьма в селе Лаитури (в регионе Гурия) будет рассчитана на 700 человек
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Грузии откроется новая тюрьма для осужденных, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.
Всего на данный момент в Грузии функционирует 13 учреждений по исполнению наказаний. По данным на 1 января 2023 года, они были заполнены на 81,9%. При этом за год число заключенных в грузинских тюрьмах увеличилось на 3,7%.
По данным правительства, новое пенитенциарное учреждение будет расположено в селе Лаитури в Озургетском районе (Западная Гурия).
В Грузии построят тюрьму семейного типа>>
Учреждение наполовину будет открытого типа и рассчитано на 700 человек.
Кроме того, в планах правительства отказаться от больших тюрем и начать проектирование новых, малых пенитенциарных учреждений.
Ранее правительство анонсировало в 2023 году строительство первой тюрьмы семейного типа для несовершеннолетних заключенных.
В целом на постройку новых тюрем в государственном бюджете Грузии предусмотрено 40 миллионов лари.
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