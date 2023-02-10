https://sputnik-georgia.ru/20230210/premer-ministr-gruzii-ostavil-zapis-v-knige-soboleznovaniy-v-posolstve-turtsii-274752552.html

Премьер-министр Грузии оставил запись в книге соболезнований в посольстве Турции

Премьер-министр Грузии оставил запись в книге соболезнований в посольстве Турции

В результате разрушительного землетрясения в Турции погибли более 18 тысяч человек 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T13:35+0400

2023-02-10T13:35+0400

2023-02-10T13:35+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Турции в связи с трагедией, произошедшей из-за разрушительного землетрясения.Гарибашвили лично выразил соболезнования послу Турции в Грузии Али Каан Орбаю, сообщили в пресс-службе главы правительства."Хочу выразить наше искреннее сочувствие и соболезнования в отношении турецкого народа и тех семей, которые потеряли дорогих им людей. Желаем всего наилучшего и скорейшего выздоровления людям, пострадавшим в результате этой трагедии", – заявил Гарибашвили.Грузия выделила Турции миллион лари для оказания гуманитарной помощи>>Премьер-министр Грузии от имени правительства и грузинского народа выразил солидарность Турции.Напомним, что по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в Турцию отправили соответствующую технику и группу спасателей из ста человек. Грузинские спасатели спасли трех человек, застрявших под завалами разрушенных зданий.Группа, которая отправлена в Турцию, укомплектована переподготовленными пожарными-спасателями, кинологами. Спасательная группа оснащена современными принадлежностями, дронами, машиной связи и всеми возможными специальными спасательными устройствами.Кроме того, из Резервного фонда правительства для оказания гуманитарной помощи Турции выделят один миллион лари (374,5 тысячи долларов).Деньги будут перечислены Минздраву Грузии, который займется покупкой медикаментов, продуктов питания, одежды, медицинского оснащения и других необходимых вещей для пострадавших в результате землетрясения.Грузинские спасатели продолжают помогать пострадавшим в Турции>>Шестого февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения: в 04:17 по местному времени магнитуда составила 7,7, а в 13:24 – 7,6, сообщило крупнейшее турецкое государственное информационное агентство "Анадолу".По данным грузинского Национального центра сейсмического мониторинга, магнитуда первого землетрясения была 7,8, а второго – 7,5.Очаг землетрясения зафиксировали в провинции Кахраманмараш. В первом случае это было в 616 километрах от границы Турции с Грузией, а во втором – в 538 километрах.По последним данным, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли 18 342 человека, а количество раненых выросло до 74 242. Обрушилось более 5,5 тысячи зданий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, турция, ираклий гарибашвили, землетрясение в турции 2023