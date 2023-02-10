https://sputnik-georgia.ru/20230210/premer-obsudil-s-glavoy-mid-vazhnost-ispolzovaniya-tranzitnogo-potentsiala-gruzii-274780393.html

Премьер обсудил с главой МИД важность использования транзитного потенциала Грузии

Премьер обсудил с главой МИД важность использования транзитного потенциала Грузии

МИД намерен продолжить мобилизацию международной поддержки для реализации проекта прокладки электрокабеля в Европу по дну Черного моря 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T22:58+0400

2023-02-10T22:58+0400

2023-02-10T23:02+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Необходимость реализации инфраструктурных проектов, которые будут способствовать максимальному использованию торгово-транзитного потенциала Грузии, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили обсудил на совещании с главой МИД Ильей Дарчиашвили, сообщает пресс-служба администрации правительства. Дарчиашвили предоставил премьеру информацию о деятельности ведомства, предпринимаемых усилиях по реализации основных приоритетов внешнеполитического курса страны и планах на будущее. Было отмечено, что МИД продолжит мобилизацию международной поддержки для реализации, политического содействия и обеспечения финансовыми ресурсами проекта прокладки электрокабеля в Европу по дну Черного моря. Соглашение "О стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи зеленой энергетики и транспорта" было подписано в Бухаресте 17 декабря 2022 года.МИД Грузии продолжит работу над "Инициативой мирного соседства">>Электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Уже известно, что Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. ЕС решил поддержать инициированный несколько лет назад Грузией проект после того, как в Европе в связи с конфликтом на Украине появилась потребность в новых источниках энергии.В ходе встречи особое внимание было уделено предоставлению Грузии европейской перспективы и мероприятиям, проведенным и запланированным МИД для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и дальнейшей евроинтеграции.Эти мероприятия ставят целью мобилизацию поддержки европейских партнеров с учетом прогресса Грузии и амбициозных реформ, реализованных в различных направлениях. Как было отмечено на встрече, интенсивная работа с институтами и государствами-членами ЕС как в двустороннем, так и в многостороннем форматах активно ведется и продолжится в будущем. Позиционирование Грузии в мире: премьер обсудил планы с главой МИД>>Кроме того, значительные усилия будут направлены в направлении экономического и секторного сближения Грузии с Европейским союзом, а также эффективного использования возможностей режима свободной торговли. Премьер начал проводить встречи с членами Кабмина с 28 января. Итоги 2022 года и планы на текущий год он уже обсудил с министрами экономики, финансов, сельского хозяйства, инфраструктуры, юстиции, образования, здравоохранения, внутренних дел и госминистром по примирению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, экономика, румыния, азербайджан, тбилиси, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, евросоюз