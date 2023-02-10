https://sputnik-georgia.ru/20230210/vsemirnyy-energeticheskiy-forum-proydet-v-tbilisi-v-2026-godu-274744899.html

Всемирный энергетический форум пройдет в Тбилиси в 2026 году

Всемирный энергетический форум пройдет в Тбилиси в 2026 году

Всемирный форум по регулированию энергетики проводится под эгидой Международной конфедерации органов регулирования энергетики (ICER) с 2000 года 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T09:40+0400

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экономика

грузия

тбилиси

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Более тысячи делегатов высокого ранга посетят Тбилиси в рамках Всемирного форума по регулированию энергетики в 2026 году, говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). По данным комиссии, ведущие энергетические организации стран Европы и других стран единодушно поддержали проведение девятого по счету крупнейшего в мире форума энергетического сектора в 2026 году в Тбилиси. В мероприятии примут участие представители государств-членов Энергетического союза, ассоциаций, государственных структур, первые лица энергетических и донорских организаций.Худони ГЭС в Грузии построят без затопления церкви и кладбища>>На форуме будут обсуждаться текущая ситуация и вызовы в энергетическом секторе в мире, инвестиционные вопросы и роль возобновляемых источников энергии в развитии устойчивой энергетики. Одной из главных тем форума станет энергетический потенциал Грузии и инвестиционная среда. Всемирный форум по регулированию энергетики проводится под эгидой Международной конфедерации органов регулирования энергетики (ICER) с 2000 года раз в три года. Наряду с различными организациями членами ICER являются: Совет европейских органов регулирования энергетики (CEER), Ассоциация комиссий по регулированию коммунальных служб США (NARUC), Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ERRA). В предыдущие годы странами-хозяйками форума были США, Италия, Греция, Канада, Турция и Мексика. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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