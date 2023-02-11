https://sputnik-georgia.ru/20230211/kak-prokhodit-reformirovanie-partnerskogo-fonda-gruzii-274763377.html

Как проходит реформирование "Партнерского фонда" Грузии

Как проходит реформирование "Партнерского фонда" Грузии

Основная суть изменений заключается в достижении большей самостоятельности фонда 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T11:31+0400

2023-02-11T11:31+0400

2023-02-11T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Правительство Грузии уже представило в парламент поправки в "Закон о Партнерском фонде", согласно которым он будет переименован в "Фонд развития Грузии", сообщает "Первый канал". "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. Согласно законопроекту цели фонда уточняются и расширяются. Партнерский фонд Грузии преобразуют в инвестиционный в 2023 году>>В частности целью фонда будет реализация коммерчески устойчивых проектов, увеличение прибыли финансовых активов; использование потенциала Грузии; содействие привлечению местных и прямых иностранных инвестиций для реализации инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики за счет денежного и неденежного участия; разработка или финансирование новых проектов; распоряжение собственной долей/акциями в реализованных проектах. В законе отмечается, что должна быть определена обязанность фонда – полностью (на 100%) выйти из реализованных проектов. Кроме того, речь идет об оптимизации структуры управления фондом. В частности наблюдательный совет должен быть укомплектован без представителей правительства Соответственно, новый наблюдательный совет должен сочетать в себе функции инвестиционного совета. Решение об обновлении структуры "Партнерского фонда" правительство приняло еще в 2021 году. Было решено, что государство выйдет из наблюдательного совета фонда, и он будет укомплектован независимыми лицами, что даст Фонду больше гибкости, чтобы развивать те отрасли и направления экономики, которые привлекают на сегодня немного инвестиций или вовсе не финансируются. Правительство Грузии вернуло себе акции "Грузинской железной дороги">>Как ранее заявили в Фонде, на фоне вызовов, стоящих перед страной, приоритетом должно стать финансирование высокотехнологичных и ориентированных на экспорт предприятий, финансирование для которых привлечет сам Фонд. Реформирование "Партнерского фонда" как крупнейшего государственного института для осуществления инвестиционной деятельности требует важных изменений в закон о деятельности Фонда. На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии. Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимость. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором. Партнерский фонд до последнего времени управлял несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой. В настоящее время все системные предприятия отделились от "Партнерского фонда".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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