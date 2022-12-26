https://sputnik-georgia.ru/20221226/partnerskiy-fond-gruzii-preobrazuyut-v-investitsionnyy-v-2023-godu-273426568.html

Партнерский фонд Грузии преобразуют в инвестиционный в 2023 году

Партнерский фонд Грузии преобразуют в инвестиционный в 2023 году

Основная суть законодательных изменений заключается в достижении большей самостоятельности фонда 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T23:28+0400

2022-12-26T23:28+0400

2022-12-26T23:47+0400

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инвестиции

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии утвердило проект поправок в "Закон о Партнерском фонде", который предполагает образование нового фонда с новыми условиями и новым названием в 2023 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. По словам министра, в какой форме парламент одобрит поправки, станет ясно в будущем году. Давиташвили выразил надежду, что изменения будут оперативно реализованы в рамках весенней сессии парламента и будет сформирована новая структура в соответствии с законодательными изменениями. По его словам, основная суть законодательных изменений заключается в достижении большей самостоятельности фонда. Новая структура организации будет сформирована в соответствии с законодательными изменениями. Она не должна быть бюджетозависимой организацией. "Здесь видно, что мы освобождаемся от фискальных обязательств. При этом фискальные риски не должны основываться на деятельности Партнерского фонда. У него будут свои ресурсы", - сказал Давиташвили. Когда завершится реформирование "Партнерского фонда" Грузии? >>По его словам, в результате своей инвестиционной деятельности новый фонд будет накапливать свой капитал, приумножать его, затем финансировать и реализовывать инвестиционные проекты Как рассказал министр, достичь независимости организация сможет за счет обновленной структуры управления, которая подразумевает, что фонд будет независим от политического участия. На сегодняшний день, министры, члены правительства являются непосредственными членами Наблюдательного совета. У фонда будет независимый наблюдательный совет, который соответственно будет принимать решения по инвестиционным проектам. "Фонд развития Грузии" будет создан в стране на базе "Партнерского фонда" >>По словам министра экономики, многое вокруг фонда станет более прогнозируемым и прозрачным. "Я думаю, что вопросы, которые иногда существуют в обществе, будут сведены к минимуму", - добавил Леван Давиташвили. На сегодняшний день целью Фонда является развитие сотрудничества между публичным и частным сектором для осуществления инвестиционных проектов, создания рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и развития экономики Грузии. Партнерский фонд Грузии ждет реформирования >>Фонд функционирует в четырех секторах – энергетика, сельское хозяйство, производство и недвижимое имущество. Финансовое участие Партнерского фонда ограничено до 49% от суммарного капитала проекта и до 25% от суммарной стоимости проекта. Остальной капитал обеспечивается стратегическим инвестором. Партнерский фонд управляет несколькими государственными компаниями, в том числе Грузинской железной дорогой, Корпорацией нефти и газа, а также Грузинской государственной электросистемой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, партнерский фонд грузии, инвестиции