https://sputnik-georgia.ru/20230110/pravitelstvo-gruzii-vozvratilo-sebe-aktsii-gruzinskoy-zheleznoy-dorogi-273815004.html
Правительство Грузии возвратило себе акции "Грузинской железной дороги"
Правительство Грузии возвратило себе акции "Грузинской железной дороги"
Сделка завершена в декабре, и владельцем предприятия стало непосредственно правительство 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T19:59+0400
2023-01-10T19:59+0400
2023-01-10T19:59+0400
грузия
новости
экономика
грузинская железная дорога
партнерский фонд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261915130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_735fb67a42c04558f5cb457b85c32c90.jpg
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Правительству Грузии была передана 100% доля АО "Грузинская железная дорога" из "Партнерского фонда", сообщается на медиаплатформе BMG со ссылкой на официальное заявление, направленное инвесторам Лондонской фондовой биржей. Летом 2022 года общественности стало известно, что в рамках реформирования "Партнерского фонда" государству будет передан крупнейший актив — "Грузинская железная дорога", хотя точные детали и дата сделки не сообщались. Распространенное Лондонской фондовой биржей заявление говорит о том, что сделка завершена в декабре и владельцем предприятия стало непосредственно правительство.Партнерский фонд Грузии преобразуют в инвестиционный в 2023 году >> "Партнерский фонд" уже является государственным инвестиционным фондом, поэтому со сменой собственника ГЖД вновь остается во владении Грузии и по сути ничего не меняется. В настоящее время на счету "Партнерского фонда" остается только один крупный актив - "Корпорация нефти и газа". Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. ГЖД за девять месяцев 2022 года получил доход в размере 507 миллионов лари. Увеличение доходов компании на 20% обусловлено увеличением грузооборота до 11 млн тонн. "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. Грузинская железная дорога завершила первое полугодие с рекордной прибылью >>В конце 2022 года, правительство утвердило проект поправок в "Закон о Партнерском фонде", который предполагает образование нового фонда с новыми условиями и новым названием в 2023 году, В результате своей инвестиционной деятельности новый фонд будет накапливать свой капитал, приумножать его, затем финансировать и реализовывать инвестиционные проекты. Достичь независимости организация сможет за счет обновленной структуры управления, которая подразумевает, что фонд будет независим от политического участия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261915130_493:373:2727:2048_1920x0_80_0_0_9e1975603253eb45d4c1258494efe25e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, партнерский фонд грузии
грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, партнерский фонд грузии
Правительство Грузии возвратило себе акции "Грузинской железной дороги"
Сделка завершена в декабре, и владельцем предприятия стало непосредственно правительство
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Правительству Грузии была передана 100% доля АО "Грузинская железная дорога" из "Партнерского фонда", сообщается на медиаплатформе BMG со ссылкой на официальное заявление, направленное инвесторам Лондонской фондовой биржей.
Летом 2022 года общественности стало известно, что в рамках реформирования "Партнерского фонда" государству будет передан крупнейший актив — "Грузинская железная дорога", хотя точные детали и дата сделки не сообщались.
Распространенное Лондонской фондовой биржей заявление говорит о том, что сделка завершена в декабре и владельцем предприятия стало непосредственно правительство.
"Партнерский фонд" уже является государственным инвестиционным фондом, поэтому со сменой собственника ГЖД вновь остается во владении Грузии и по сути ничего не меняется.
В настоящее время на счету "Партнерского фонда" остается только один крупный актив - "Корпорация нефти и газа".
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.
ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.
ГЖД за девять месяцев 2022 года получил доход в размере 507 миллионов лари. Увеличение доходов компании на 20% обусловлено увеличением грузооборота до 11 млн тонн.
"Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов.
В конце 2022 года, правительство утвердило проект поправок в "Закон о Партнерском фонде", который предполагает образование нового фонда с новыми условиями и новым названием в 2023 году,
В результате своей инвестиционной деятельности новый фонд будет накапливать свой капитал, приумножать его, затем финансировать и реализовывать инвестиционные проекты. Достичь независимости организация сможет за счет обновленной структуры управления, которая подразумевает, что фонд будет независим от политического участия.