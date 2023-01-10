https://sputnik-georgia.ru/20230110/pravitelstvo-gruzii-vozvratilo-sebe-aktsii-gruzinskoy-zheleznoy-dorogi-273815004.html

Правительство Грузии возвратило себе акции "Грузинской железной дороги"

Правительство Грузии возвратило себе акции "Грузинской железной дороги"

Сделка завершена в декабре, и владельцем предприятия стало непосредственно правительство 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T19:59+0400

2023-01-10T19:59+0400

2023-01-10T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Правительству Грузии была передана 100% доля АО "Грузинская железная дорога" из "Партнерского фонда", сообщается на медиаплатформе BMG со ссылкой на официальное заявление, направленное инвесторам Лондонской фондовой биржей. Летом 2022 года общественности стало известно, что в рамках реформирования "Партнерского фонда" государству будет передан крупнейший актив — "Грузинская железная дорога", хотя точные детали и дата сделки не сообщались. Распространенное Лондонской фондовой биржей заявление говорит о том, что сделка завершена в декабре и владельцем предприятия стало непосредственно правительство.Партнерский фонд Грузии преобразуют в инвестиционный в 2023 году >> "Партнерский фонд" уже является государственным инвестиционным фондом, поэтому со сменой собственника ГЖД вновь остается во владении Грузии и по сути ничего не меняется. В настоящее время на счету "Партнерского фонда" остается только один крупный актив - "Корпорация нефти и газа". Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. ГЖД за девять месяцев 2022 года получил доход в размере 507 миллионов лари. Увеличение доходов компании на 20% обусловлено увеличением грузооборота до 11 млн тонн. "Партнерский фонд" – это государственный инвестиционный фонд, основанный в 2011 году. Главное направление его деятельности – поощрять инвестирование в Грузию путем соучастия (соинвестирование в капитал, субординированный кредит и т. д.) на начальном этапе развития инвестиционных проектов. Грузинская железная дорога завершила первое полугодие с рекордной прибылью >>В конце 2022 года, правительство утвердило проект поправок в "Закон о Партнерском фонде", который предполагает образование нового фонда с новыми условиями и новым названием в 2023 году, В результате своей инвестиционной деятельности новый фонд будет накапливать свой капитал, приумножать его, затем финансировать и реализовывать инвестиционные проекты. Достичь независимости организация сможет за счет обновленной структуры управления, которая подразумевает, что фонд будет независим от политического участия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, партнерский фонд грузии