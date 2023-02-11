https://sputnik-georgia.ru/20230211/premer-gruzii-nazval-natsdvizhenie-radikalnoy-i-komichnoy-organizatsiey-274787777.html

Премьер Грузии назвал "Нацдвижение" радикальной и комичной организацией

Премьер Грузии назвал "Нацдвижение" радикальной и комичной организацией

Грузинскому народу не интересны акции протеста ЕНД, убежден политик 11.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-11T21:12+0400

2023-02-11T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) - дискредитированная и маргинальная сила, действия которой неинтересны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. С 6 февраля "Нацдвижение" возглавляет новый председатель – Леван Хабеишвили. Уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. При этом премьер-министр Грузии подчеркнул, что власти ориентированы на усиление страны. Существование "Нацдвижения" всего лишь иллюзия – оппозиционер>>Финансирует "Нацдвижение" экс-министр обороны Давид Кезерашвили, говорят в правящей "Грузинской мечте", отмечая, что этот весомый политик времен президентства Михаила Саакашвили сейчас является олигархом. Кезерашвили, который уже много лет не приезжал в Грузию, в 2019 году основал в стране телеканал "Формула". Это один из трех новых телеканалов, которые резко критикуют власти страны. Правящая партия называет их пресс-службой "Нацдвижения". В 2021 году Верховный суд заочно приговорил бизнесмена к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения - о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов — отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. "Нацдвижение" радикально ослаблено – Кобахидзе>>На внутрипартийных выборах "Нацдвижения" Кезерашвили поддержал кандидатуру Хабеишвили. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, ираклий гарибашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта