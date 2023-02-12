https://sputnik-georgia.ru/20230212/napoli-sobiraetsya-udvoit-zarplatu-kvaratskheliya-274793677.html

"Наполи" собирается удвоить зарплату Кварацхелия

"Наполи" собирается удвоить зарплату Кварацхелия

Ранее агент Хвичи Кварацхелия заявил, что о намерении футболиста остаться в Неаполе, так как он доволен командой 12.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-12T14:20+0400

2023-02-12T14:20+0400

2023-02-12T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Руководство итальянского футбольного клуба "Наполи" продлит контракт и удвоит зарплату грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелия, сообщает "Первый канал" со сслыкой на итальянское издание Gazzetta dello sport. Контракт Кварацхелия с "Наполи" заканчивается в 2027 году. По информации СМИ, его собираются продлить еще на год. А вот получать грузинский полузащитник будет не 1,2 миллиона евро, а 2,5 миллиона. Несмотря на высокий интерес к Кварацхелия со стороны грандов мирового футбола – английских "Арсенала", "Челси" и "Манчестер сити", а также мадриских "Реала" и "Атлетико", агент футболиста Мамука Джугели заявил о намерении Квары остаться в Неаполе, так как он доволен командой. Кварацхелия попал в символическую сборную минувшего тура Чемпионата Италии>>Как ранее заявил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис, говоря о будущем "Наполи" и его звездах, бюджет позволяет команде не продавать лучших игроков Хвичу Кварацхелия и нападающего Виктора Осимхена. Кварацхелия официально перешел в "Наполи" из батумского "Динамо" 1 июля 2022 года. За футболиста заплатили 10 миллионов евро. Ранее Кварацхелия покинул казанский "Рубин" 31 марта 2022 года. За российский клуб 21-летний полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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