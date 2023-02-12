https://sputnik-georgia.ru/20230212/zhizn-bez-boga-privedet-k-pustote-i-razoreniyu---vladyka-shio-274798108.html

Жизнь без Бога приведет к пустоте и разорению – Владыка Шио

Жизнь без Бога приведет к пустоте и разорению – Владыка Шио

Православные готовятся к Великому посту, этому было посвящено сегодняшнее богослужение местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II 12.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Человек, который думает устроить свою жизнь без Бога в итоге обязательно придет к пустоте и разорению, об этом во время воскресной проповеди в Неделю блудного сына сказал местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, владыка Шио.Неделя блудного сына – второе из четырех воскресений подготовки к Великому посту в Православных церквях, которое следует после Недели о мытаре и фарисее, пред Неделей о Страшном Суде. Притча рассказывает о человеке, у которого было два сына. Один из которых, младший, избрал распутную жизнь на чужбине.Великий пост у православных и католиков 2023: дата, сходство и различия>>"Что говорит нам при этом Евангелие? Что человек, который планиурет и думает об устройстве своей жизни без Бога, обязательно, в конце концов, придет к этому разорению, к пустоте, разрушит свою жизнь, чему мы, дорогие братья и сестры, не раз были свидетелями", – сказал владывка Шио.По словам владыки Шио, люди должны извлечь урок из Притчи о блудном сыне и осознать, что лишь очутившись на чужбине, вдали от всего родного, можно понять в чем суть покояния и что такрое христианство."Внезапно человек осознает, как много всего дал ему Бог. Прежде всего, что дал нам Господь? Он дал нам новую жизнь в Своем Сыне, Господе Иисусе Христе, вечную жизнь, царство, мир и радость во Святом Духе. Господь благословил нас возможностью познать Бога, и в этом познании мы называемся детьми Божьими, любящими детьми", – сказал влыдка Шио.Владыка призвал паству изменить свою жизнь к лучшему, как некогда блудный сын, который осознал, что не жил как полагается "чаду Божьему" и вернулся в родной дом отца прозревшим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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