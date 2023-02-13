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Бюджет Батуми увеличен на 33 миллиона - куда пойдут деньги?
Бюджет Батуми увеличен на 33 миллиона - куда пойдут деньги?
Основная сумма предназначена для развития инфраструктуры в черноморском курортном городе 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T21:35+0400
2023-02-13T21:35+0400
2023-02-13T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сакребуло (горсобрание) Батуми утвердило поправки об увеличении бюджета города на 33 миллиона лари, которые пойдут на инфраструктуру, здравоохранение, образование, а также разные программы поддержки молодежи и спорта. Бюджет Батуми в результате внесения поправок увеличен до 318 миллиона лари. О деталях главного финансового документа этого черноморского курортного города Аджарской АР рассказал начальник финансово-бюджетной службы мэрии Эднар Натаридзе. Основная сумма предназначена для развития инфраструктуры - 27,6 миллиона лари из 33 миллионов.В целом на инфраструктуру будет потрачено 124 миллиона лари, которые пойдут на строительство более 20 мостов (из них 12 мостов благодаря увеличившемуся бюджету), строительство аттракционов на 38 локациях, ликвидацию последствий стихийного бедствия на 100 адресах (из них 20 благодаря увеличившемуся бюджету). На инфраструктурные проекты в Грузии потратят 3,6 миллиардов лари>>Бюджет сферы здравоохранения и социального обеспечения увеличился на 206 тысяч лари. На развитие женского футбола в Батумском спортивном центре выделено более 165,5 тысячи лари. Курс лари на понедельник – 2,6670 GEL/$.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, батуми
грузия, новости, экономика, батуми
Бюджет Батуми увеличен на 33 миллиона - куда пойдут деньги?
Основная сумма предназначена для развития инфраструктуры в черноморском курортном городе
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Сакребуло (горсобрание) Батуми утвердило поправки об увеличении бюджета города на 33 миллиона лари, которые пойдут на инфраструктуру, здравоохранение, образование, а также разные программы поддержки молодежи и спорта.
Бюджет Батуми в результате внесения поправок увеличен до 318 миллиона лари. О деталях главного финансового документа этого черноморского курортного города Аджарской АР рассказал начальник финансово-бюджетной службы мэрии Эднар Натаридзе.
Основная сумма предназначена для развития инфраструктуры - 27,6 миллиона лари из 33 миллионов.
В целом на инфраструктуру будет потрачено 124 миллиона лари, которые пойдут на строительство более 20 мостов (из них 12 мостов благодаря увеличившемуся бюджету), строительство аттракционов на 38 локациях, ликвидацию последствий стихийного бедствия на 100 адресах (из них 20 благодаря увеличившемуся бюджету).
Бюджет сферы здравоохранения и социального обеспечения увеличился на 206 тысяч лари.
На развитие женского футбола в Батумском спортивном центре выделено более 165,5 тысячи лари.
Курс лари на понедельник – 2,6670 GEL/$.