https://sputnik-georgia.ru/20230213/kak-sokratit-tseny-na-importnye-produkty-v-gruzii--otvet-eksperta-274797320.html

Как сократить цены на импортные продукты в Грузии – ответ эксперта

Как сократить цены на импортные продукты в Грузии – ответ эксперта

Согласно исследованию Агентства конкуренции наценка на импортные продукты питания для жителей Грузии составляет почти 100% 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T09:40+0400

2023-02-13T09:40+0400

2023-02-13T09:40+0400

грузия

экономика

ираклий гарибашвили

ираклий леквинадзе

новости

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Снизить стоимость продовольствия Грузии возможно при помощи введения референтных цен, как в случае с медикаментами, считает эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал возмутительными результаты первичного исследования цен на рынке продовольствия, которое провело Агентство конкуренции. Согласно мониторингу, импортные продукты питания для грузинских потребителей доступны почти со 100-процентной наценкой. "Когда цены такие высокие, естественно, возникает подозрение, что это часть той же схемы, что и с лекарствами. Другими словами, это фактически монопольная цена. Когда такая высокая наценка здесь можно использовать ту же референтную стратегию", – заявил Цуцкиридзе в ходе пресс-конференции в пресс-клубе Медиахолдинга "Квира". Продукты в Грузии подешевеют? Премьер взялся за импортеров>>Эксперт напомнил о реформе, предусматривающей введение так называемых референтных цен – с 2023 года государство установило ценовой потолок, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. В результате открытия грузинского рынка для турецких лекарств в сумме население Грузии сэкономило 200 миллионов лари, ранее сообщил глава правительства. Кроме того, Цуцкиридзе вспомнил и о подорожании продукции в период пандемии коронавируса, когда наценка на товары составляла зачастую 300%. "Тогда была определенная спекуляция, что произошло из-за сбоев в цепочке поставок и дефицита на международных рынках… Это невероятно, это не имеет ничего общего с рыночными силами или кривой спроса и предложения. Это прямая монопольная цена и грабеж собственного населения", – заявил эксперт. Завышенные цены на продукты в Грузии – бизнес получил предупреждение>>По мнению эксперта, ни одно правительство не должно вмешиваться в рынок, который регулируют рыночные силы. Но учитывая, как это отражается на потребителях, вмешательство оправдано. За последние месяцы курс лари укрепился примерно на 18%, что лишь незначительно отразилось на снижении цен, отметил эксперт. "Это показывает, что есть определенная проблема с ценообразованием… Когда мы говорим о курсе, то это напрямую касается импортированной продукции, потому что, как известно, расчет и себестоимость производятся в иностранной валюте", – пояснил он. Эксперт отметил, что эта проблема касается не только продовольствия, но и топлива. "Как известно, топливо определяет многое другое, от него зависит цена многого, в том числе и перевозок. Соответственно, это участвует в ценообразовании продуктов", – сказал Цуцкиридзе. "Потолок цен" на медикаменты заработал в Грузии>>"Потолок цен" на медикаменты заработал в Грузии>>"Потолок цен" на медикаменты заработал в Грузии>>Годовая инфляция (январь 2023 года к январю 2022 года) в Грузии составила 9,4%, при целевом показателе 3%. При этом впервые с июля 2021 года уровень годовой инфляции опустился ниже 10% в декабре 2022 года. За год цены на овощи в Грузии выросли на 26,5%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 22,8%, на молоко, сыр и яйца – на 16,7%, рыбная продукция – на 13%, мясо и мясная продукция – на 8,7%, растительное масло и жиры – 4,7%. Первичное исследование На первом этапе Агентство конкуренции разбиралось со стоимостью десяти стратегических продуктов, которые являются товарами первой необходимости и имеют значительный вклад в потребительскую корзину. Среди них рис, гречиха, пшеничная мука, молоко, сахар, соль, растительное масло и макароны. По словам главы Агентства Ираклия Леквинадзе, целью мониторинга было выяснить цены оптовых компаний, осуществляющих дистрибуцию. Как оказалось, надбавка к оптовым ценам 50-60-70-80%. Плюс к этому надбавка в случае розничных цен – 20-35%. По его словам, если в процессе исследования будут выявлены действия, несовместимые с законодательством о конкуренции, будут приняты соответствующие меры. Премьер Грузии поручил министрам экономики, финансов и сельского хозяйства "немедленно создать рабочую группу, вызвать всех крупных импортеров, начать изучать этот вопрос и осуществить реагирование.

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грузия, экономика, ираклий гарибашвили, ираклий леквинадзе, новости