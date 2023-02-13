https://sputnik-georgia.ru/20230213/kaladze-aktivizatsiya-merabishvili--podarok-dlya-gruzinskoy-mechty-274832007.html
Каладзе: активизация Мерабишвили – подарок для "Грузинской мечты"
Каладзе: активизация Мерабишвили – подарок для "Грузинской мечты"
Лидеры "Грузинской мечты" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T17:43+0400
2023-02-13T17:43+0400
2023-02-13T17:50+0400
политика
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вано мерабишвили
леван хабеишвили
каха каладзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
давид кезерашвили
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Активизация экс-премьера, бывшего министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили на политической арене – большой подарок для правящей партии "Грузинская мечта – демократическое движение", заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Лидеры "Грузинской мечты" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. Депутат парламента Леван Хабеишвили - новый председатель крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движения", которую в свое время основал Саакашвили. Именно его поддержал Мерабишвили на внутрипартийных выборах. Главным соперником Хабеишвили на выборах был председатель партии, сторонник умеренной политики Ника Мелия. "Председательство Хабеишвили - подарок для правящей партии. Председательством Хабеишвили на "Национальное движение" упал метеорит", - заявил Каладзе.Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля, а уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы."Нацдвижение" объявило бойкот и пригрозило властям Грузии лишением покоя>>Несмотря на многочисленные призывы Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось. Накануне Мерабишвили дал первое после внутрипартийных выборов в "Нацдвижении" интервью и заявил, что вскоре партия перейдет на активные действия.Представители т. н. лагеря Мелия обвиняют Мерабишвили в том, что он, как и экс-министр обороны, бизнесмен Давид Кезерашвили, хочет неформально управлять "Нацдвижением"."Нацдвижение" превратилось в маргиналов – лидер "Грузинской мечты">>Более того, совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа заявил, что есть подозрения о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами. По словам Руруа, возвращение Мерабишвили в главную оппозиционную партию на руку только "Грузинской мечте".Уголовные делаСпустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году, организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Премьер Грузии назвал "Нацдвижение" радикальной и комичной организацией>>На свободу он вышел в феврале 2020 года и какое-то время провел за границей. В настоящее время он находится в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, вано мерабишвили, леван хабеишвили, каха каладзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, давид кезерашвили
политика, грузия, новости, вано мерабишвили, леван хабеишвили, каха каладзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, давид кезерашвили
Каладзе: активизация Мерабишвили – подарок для "Грузинской мечты"
17:43 13.02.2023 (обновлено: 17:50 13.02.2023)
Лидеры "Грузинской мечты" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Активизация экс-премьера, бывшего министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили на политической арене – большой подарок для правящей партии "Грузинская мечта – демократическое движение", заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Лидеры "Грузинской мечты" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев.
"Я только приветствую появление Мерабишвили. Это огромный подарок для правящей партии. Такие люди, как Мерабишвили и Хабеишвили, безусловно, нам только на руку", - заявил Каладзе, отметив, что о таком "Грузинская мечта" могла только мечтать.
Депутат парламента Леван Хабеишвили - новый председатель крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движения", которую в свое время основал Саакашвили. Именно его поддержал Мерабишвили на внутрипартийных выборах. Главным соперником Хабеишвили на выборах был председатель партии, сторонник умеренной политики Ника Мелия.
"Председательство Хабеишвили - подарок для правящей партии. Председательством Хабеишвили на "Национальное движение" упал метеорит", - заявил Каладзе.
Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля, а уже к 9 февраля партия объявила бойкот работе в парламенте и стала проводить акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы.
Несмотря на многочисленные призывы Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось.
Накануне Мерабишвили дал первое после внутрипартийных выборов в "Нацдвижении" интервью и заявил, что вскоре партия перейдет на активные действия.
Представители т. н. лагеря Мелия обвиняют Мерабишвили в том, что он, как и экс-министр обороны, бизнесмен Давид Кезерашвили, хочет неформально управлять "Нацдвижением".
Более того, совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгий Руруа заявил, что есть подозрения о связях Мерабашвили с российскими спецслужбами. По словам Руруа, возвращение Мерабишвили в главную оппозиционную партию на руку только "Грузинской мечте".
Уголовные дела
Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку.
Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году, организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года, дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
На свободу он вышел в феврале 2020 года и какое-то время провел за границей. В настоящее время он находится в Грузии.