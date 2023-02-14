https://sputnik-georgia.ru/20230214/eto-popytka-postavit-pod-kontrol-npo---oppozitsioner-o-zakone-ob-inoagentakh-v-gruzii-274876961.html

Это попытка контроля над НПО - оппозиционер о законе об иноагентах в Грузии

Это попытка контроля над НПО - оппозиционер о законе об иноагентах в Грузии

Грузинские политики обсуждают законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T19:05+0400

2023-02-14T19:05+0400

2023-02-14T19:56+0400

политика

грузия

тбилиси

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Законодательная инициатива общественного движения "Сила народа" категорически неприемлема и направлена на установление контроля над неправительственными организациями, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, инициировала в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает создание реестра, в котором должны быть зарегистрированы все некоммерческие юрлица и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются "иностранными силами". По словам оппозиционера, несмотря на то, что у него есть претензии ко многим НПО, что бы ни было, в итоге контроль за ними плохо закончится. В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах>>"Хотим мы этого или нет, это один из источников альтернативного мнения в нашей стране и нельзя, чтобы он зависел от правительства. Мы категорически против. Я не вижу в оппозиции никого, кто бы мог поддержать этот законопроект", - отметил Раквиашвили. Как отмечено в заявлении общественного движения, законопроект в основном составлен согласно действующему в США соответствующему закону, также учтена лучшая практика других демократических стран. Инициаторы законопроекта считают, что общественности должны быть известны не только источники доходов политиков, принимающих решения в государстве, но и источники доходов субъектов (НПО и СМИ), целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Кроме того, НПО и СМИ принимают активное участие в дискуссиях законодательной и исполнительной власти во время принятия законов и решений, подчеркнули в движении. Закон об иноагентах в Грузии нужен для формирования общественного мнения - оппозиционер>>Вопрос регистрации субъектов иностранного влияния должно обеспечить Национальное агентство публичного реестра. А для тех субъектов, которые будут уклоняться от регистрации, предусмотрены соответствующие административные штрафы. При этом уплата штрафа не освобождает агента иностранного влияния от обязательства регистрации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, тбилиси, общественное движение "сила народа"