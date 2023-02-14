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Грузинские виноделы участвуют в масштабной выставке в Париже
Грузинские виноделы участвуют в масштабной выставке в Париже
На популяризацию грузинского вина в мире в 2023 году выделено около 5,3 млн долларов 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T10:12+0400
2023-02-14T10:12+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Участниками масштабной выставки во Франции VinExpo Paris при поддержке Национального агентства вина Грузии стали 13 грузинских производителей вина, говорится в сообщении Агентства. Грузинские вина будут представлены в том числе в специально организованных в рамках выставки местах для дегустации. В выставке, которая открылась 13 февраля и продлится до 15 февраля включительно, примут участие около 3 тысяч производителей вина из 52 стран. Они смогут ознакомить со своей продукцией около 30 тысяч гостей. В Грузии намерены решить проблему урожайности>>В целях диверсификации рынков сбыта грузинского вина в 2023 году эта продукция будет активно продвигаться на рынках США, стран Европы и Азии. Финансовую и организационную поддержку берет на себя Национальное агентство вина. На популяризацию грузинского вина в мире в 2023 году государство выделило 14 миллионов лари (около 5,3 млн долларов), что на 2 миллиона больше (около 750 тыс. долларов), чем в прошлом году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, париж, франция, сша, национальное агентство вина, грузинское вино
новости, грузия, в мире, париж, франция, сша, национальное агентство вина, грузинское вино
Грузинские виноделы участвуют в масштабной выставке в Париже
На популяризацию грузинского вина в мире в 2023 году выделено около 5,3 млн долларов
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Участниками масштабной выставки во Франции VinExpo Paris при поддержке Национального агентства вина Грузии стали 13 грузинских производителей вина, говорится в сообщении Агентства.
Грузинские вина будут представлены в том числе в специально организованных в рамках выставки местах для дегустации.
"Участие в мероприятиях таких масштабов и значимости повышают международную узнаваемость грузинского вина и предоставляет производителям возможность найти новых торговых партнеров. На выставке собираются профессионалы вина, импортеры и представители СМИ из многих стран мир", – говорится в сообщении.
В выставке, которая открылась 13 февраля и продлится до 15 февраля включительно, примут участие около 3 тысяч производителей вина из 52 стран. Они смогут ознакомить со своей продукцией около 30 тысяч гостей.
В целях диверсификации рынков сбыта грузинского вина в 2023 году эта продукция будет активно продвигаться на рынках США, стран Европы и Азии. Финансовую и организационную поддержку берет на себя Национальное агентство вина.
На популяризацию грузинского вина в мире в 2023 году государство выделило 14 миллионов лари (около 5,3 млн долларов), что на 2 миллиона больше (около 750 тыс. долларов), чем в прошлом году.