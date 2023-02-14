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Министр образования Грузии наградил лучших педагогов страны
Министр образования Грузии наградил лучших педагогов страны
Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T14:36+0400
2023-02-14T14:36+0400
2023-02-14T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели наградил педагогов, победивших в конкурсе лучшего учителя страны, сообщает пресс-служба ведомства. Чхенкели наградил педагогов грузинского языка, грузинского, как второго языка, английского и немецкого языков. По словам Чхенкели, награда лучшего учителя является действительно важнейшей инициативой, которая уже годы служит признанию труда педагогов. Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной. Титул лучшей учительницы грузинского языка 2022 года получила педагог госшколы №1 общины Лесичине района Чхороцку Диана Цурцумия. Лучшим учителем грузинского, как второго языка, стал педагог школы села Качагани Марнеульского района Звиад Пипиа. У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование>>Лучшей учительницей английского языка стала педагог школы села Барети района Цалка Кетеван Эмрашвили. Лучшей учительницей немецкого языка стала педагог госшколы №1 села Гегути района Цхалтубо Натия Киладзе. Чхенкели передал победителям конкурса нагрудный знак лучшего учителя и соответствующие сертификаты. Помимо этого педагоги получили планшеты и специальные призы от организаций-партнеров. Конкурс лучшего учителя Грузии проводится каждый год по инициативе министерства образования и науки и Национального центра профразвития учителей. Главной целью конкурса является популяризация профессии учителя, содействие росту престижа и выявление успешной педагогической практики. Принять участие в конкурсе могут старшие, ведущие учителя и учителя-менторы из государственных и частных школ, имеющих не менее с трех лет стажа работы. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: педагоги-практики, старшие педагоги, ведущие учителя и учителя-менторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, тбилиси, грузия, михаил чхенкели, образование, образование в грузии
новости, общество, тбилиси, грузия, михаил чхенкели, образование, образование в грузии
Министр образования Грузии наградил лучших педагогов страны
Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели наградил педагогов, победивших в конкурсе лучшего учителя страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Чхенкели наградил педагогов грузинского языка, грузинского, как второго языка, английского и немецкого языков.
По словам Чхенкели, награда лучшего учителя является действительно важнейшей инициативой, которая уже годы служит признанию труда педагогов. Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной.
Титул лучшей учительницы грузинского языка 2022 года получила педагог госшколы №1 общины Лесичине района Чхороцку Диана Цурцумия.
Лучшим учителем грузинского, как второго языка, стал педагог школы села Качагани Марнеульского района Звиад Пипиа.
Лучшей учительницей английского языка стала педагог школы села Барети района Цалка Кетеван Эмрашвили.
Лучшей учительницей немецкого языка стала педагог госшколы №1 села Гегути района Цхалтубо Натия Киладзе.
Чхенкели передал победителям конкурса нагрудный знак лучшего учителя и соответствующие сертификаты. Помимо этого педагоги получили планшеты и специальные призы от организаций-партнеров.
Конкурс лучшего учителя Грузии проводится каждый год по инициативе министерства образования и науки и Национального центра профразвития учителей. Главной целью конкурса является популяризация профессии учителя, содействие росту престижа и выявление успешной педагогической практики.
Принять участие в конкурсе могут старшие, ведущие учителя и учителя-менторы из государственных и частных школ, имеющих не менее с трех лет стажа работы.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: педагоги-практики, старшие педагоги, ведущие учителя и учителя-менторы.