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Министр образования Грузии наградил лучших педагогов страны
Министр образования Грузии наградил лучших педагогов страны
Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T14:36+0400
2023-02-14T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели наградил педагогов, победивших в конкурсе лучшего учителя страны, сообщает пресс-служба ведомства. Чхенкели наградил педагогов грузинского языка, грузинского, как второго языка, английского и немецкого языков. По словам Чхенкели, награда лучшего учителя является действительно важнейшей инициативой, которая уже годы служит признанию труда педагогов. Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной. Титул лучшей учительницы грузинского языка 2022 года получила педагог госшколы №1 общины Лесичине района Чхороцку Диана Цурцумия. Лучшим учителем грузинского, как второго языка, стал педагог школы села Качагани Марнеульского района Звиад Пипиа. У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование&gt;&gt;Лучшей учительницей английского языка стала педагог школы села Барети района Цалка Кетеван Эмрашвили. Лучшей учительницей немецкого языка стала педагог госшколы №1 села Гегути района Цхалтубо Натия Киладзе. Чхенкели передал победителям конкурса нагрудный знак лучшего учителя и соответствующие сертификаты. Помимо этого педагоги получили планшеты и специальные призы от организаций-партнеров. Конкурс лучшего учителя Грузии проводится каждый год по инициативе министерства образования и науки и Национального центра профразвития учителей. Главной целью конкурса является популяризация профессии учителя, содействие росту престижа и выявление успешной педагогической практики. Принять участие в конкурсе могут старшие, ведущие учителя и учителя-менторы из государственных и частных школ, имеющих не менее с трех лет стажа работы. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: педагоги-практики, старшие педагоги, ведущие учителя и учителя-менторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество, тбилиси, грузия, михаил чхенкели, образование, образование в грузии
новости, общество, тбилиси, грузия, михаил чхенкели, образование, образование в грузии

Министр образования Грузии наградил лучших педагогов страны

14:36 14.02.2023
© Ministry of Education and Science of GeorgiaМинистр образования Грузии наградил педагогов-победителей в конкурсе лучшего учителя
Министр образования Грузии наградил педагогов-победителей в конкурсе лучшего учителя - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2023
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели наградил педагогов, победивших в конкурсе лучшего учителя страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Чхенкели наградил педагогов грузинского языка, грузинского, как второго языка, английского и немецкого языков.
По словам Чхенкели, награда лучшего учителя является действительно важнейшей инициативой, которая уже годы служит признанию труда педагогов. Чхенкели отметил, что профессия учителя является ответственной и почетной.
Титул лучшей учительницы грузинского языка 2022 года получила педагог госшколы №1 общины Лесичине района Чхороцку Диана Цурцумия.
Лучшим учителем грузинского, как второго языка, стал педагог школы села Качагани Марнеульского района Звиад Пипиа.
У школьников в Грузии появится возможность получить профобразование>>
Лучшей учительницей английского языка стала педагог школы села Барети района Цалка Кетеван Эмрашвили.
Лучшей учительницей немецкого языка стала педагог госшколы №1 села Гегути района Цхалтубо Натия Киладзе.
Чхенкели передал победителям конкурса нагрудный знак лучшего учителя и соответствующие сертификаты. Помимо этого педагоги получили планшеты и специальные призы от организаций-партнеров.
Конкурс лучшего учителя Грузии проводится каждый год по инициативе министерства образования и науки и Национального центра профразвития учителей. Главной целью конкурса является популяризация профессии учителя, содействие росту престижа и выявление успешной педагогической практики.
Принять участие в конкурсе могут старшие, ведущие учителя и учителя-менторы из государственных и частных школ, имеющих не менее с трех лет стажа работы.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: педагоги-практики, старшие педагоги, ведущие учителя и учителя-менторы.
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