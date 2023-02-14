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На что тратят деньги иностранцы, приезжающие в Грузию - статистика
На что тратят деньги иностранцы, приезжающие в Грузию - статистика
В среднем за визит в Грузию иностранцы тратят 2,3 тысячи лари (около 870 долларов) 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T20:51+0400
2023-02-14T20:51+0400
2023-02-14T21:01+0400
экономика
туризм
грузия
сакстат
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Более 60% всех трат иностранных визитеров в 2022 году Грузии приходились на еду, напитки и жилье, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года, и составил более 3,5 миллиарда долларов. По данным "Сакстата", в 2022 году международные визитеры потратили в Грузии 10,8 миллиарда лари, из которых 64,2% приходятся на еду и размещение в стране. В среднем, согласно статистике, траты за визит в Грузию составляют 2,3 тысячи лари, из которых около 1,5 тысячи уходят на еду и жилье при среднем пребывании в Грузии в течение 6,3 ночей. Куда и зачем приезжают иностранцы в Грузию>>На покупки иностранцы в 2022 году потратили 1,7 миллиарда лари, на развлекательные, спортивные, культурные и оздоровительные мероприятия - 1,2 миллиарда. Поездки на местном транспорте обошлись визитерам в 2022 году в 858,7 миллиона лари. При этом каждый турист, по данным "Сакстата", за визит тратил на покупки в среднем 355 лари, на различные развлечения - 247,6 лари, а на транспорт - 182,6 лари. По данным "Сакстата", 3,9 миллиона международных визитеров осуществили в 2022 году 4,7 миллиона визитов в Грузию. При этом самое большое число визитеров были граждане России, они составили 23,3% от всех посетивших Грузии. Они же лидируют по числу визитов: 915,1 тысячи граждан России осуществили 1,1 миллиона визитов в Грузию. В топ-3 вошли также граждане Турции и Армении. Граждане Турции осуществили 925,6 тысяч визитов, а Армении – 742,6 тысяч. На 14 февраля обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,6619 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, туризм, грузия, сакстат
экономика, туризм, грузия, сакстат
На что тратят деньги иностранцы, приезжающие в Грузию - статистика
20:51 14.02.2023 (обновлено: 21:01 14.02.2023)
В среднем за визит в Грузию иностранцы тратят 2,3 тысячи лари (около 870 долларов)
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Более 60% всех трат иностранных визитеров в 2022 году Грузии приходились на еду, напитки и жилье, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
В 2022 году Грузия побила рекорд по доходу от туризма, который на 7,6% превысил показатели рекордного по числу визитов 2019 года, и составил более 3,5 миллиарда долларов.
По данным "Сакстата", в 2022 году международные визитеры потратили в Грузии 10,8 миллиарда лари, из которых 64,2% приходятся на еду и размещение в стране.
В среднем, согласно статистике, траты за визит в Грузию составляют 2,3 тысячи лари, из которых около 1,5 тысячи уходят на еду и жилье при среднем пребывании в Грузии в течение 6,3 ночей.
На покупки иностранцы в 2022 году потратили 1,7 миллиарда лари, на развлекательные, спортивные, культурные и оздоровительные мероприятия - 1,2 миллиарда.
Поездки на местном транспорте обошлись визитерам в 2022 году в 858,7 миллиона лари.
При этом каждый турист, по данным "Сакстата", за визит тратил на покупки в среднем 355 лари, на различные развлечения - 247,6 лари, а на транспорт - 182,6 лари.
По данным "Сакстата", 3,9 миллиона международных визитеров осуществили в 2022 году 4,7 миллиона визитов в Грузию.
При этом самое большое число визитеров были граждане России, они составили 23,3% от всех посетивших Грузии. Они же лидируют по числу визитов: 915,1 тысячи граждан России осуществили 1,1 миллиона визитов в Грузию.
В топ-3 вошли также граждане Турции и Армении. Граждане Турции осуществили 925,6 тысяч визитов, а Армении – 742,6 тысяч.
На 14 февраля обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,6619 GEL/$1.