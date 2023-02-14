https://sputnik-georgia.ru/20230214/pensionnye-aktivy-v-gruzii-prodolzhayut-rasti---uchastniki-programmy-i-pribyl-274841572.html

Пенсионные активы в Грузии продолжают расти – участники программы и прибыль

Пенсионные активы в Грузии продолжают расти – участники программы и прибыль

Размер пенсионных выплат в Грузии в рамках накопительной системы достиг 3 миллионов долларов 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T09:01+0400

2023-02-14T09:01+0400

2023-02-14T09:09+0400

экономика

грузия

новости

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259695123_0:0:3477:1955_1920x0_80_0_0_855530d968f1349e4e552202c0a2b685.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии составляет 3,09 миллиарда лари (около 1,2 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства на 13 февраля.Из них чистая прибыль, начисленная в результате инвестиционной деятельности, составила 479,5 миллиона лари (около 180 млн долларов).Участниками накопительной пенсионной системы к этому времени являются 1,372 миллиона человек. Из них выплаты получили 3 086 человек – в целом 7,986 миллиона лари (около 3 млн долларов), говорится в отчете Агентства. Приоритеты правительства Грузии на 2023 год – куда пойдут средства из госбюджета>>Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (около 9 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (около 22,5 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (около 208 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.По данным Пенсионного агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (1 января 2019 года) по январь 2023 года включительно составляет 41,85%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 2,66%.Минфин Грузии: проценты по кредитам для пенсионеров продолжат снижаться>>Так, 3,8% активов размещены в текущие процентные счета, 16,4% – в местные казначейские облигации, 10,6% – в казначейские облигации США, 7,4% – в глобальные акции, 0,8% – в еврооблигации, 0,1% – в местные корпоративные облигации, 60,8% – в депозитные сертификаты и ​​срочные вклады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сша