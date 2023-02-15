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Депутаты: подтвердилось, что Саакашвили - агент

Депутаты: подтвердилось, что Саакашвили - агент

Экс-главы Службы внешней разведки Украины заявил, что будучи студентом Саакашвили получил рекомендации от КГБ 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T17:48+0400

2023-02-15T17:48+0400

2023-02-15T18:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Слова экс-главы Службы внешней разведки Украины Михаила Маломужа стали доказательством того, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является агентом, действующим против интересов Грузии, заявили депутаты грузинского парламента от большинства. Как сказал Маломуж в одном из интервью, в студенческие годы на Украине Михаил Саакашвили и ныне экс-президент Украины Петр Порошенко рассматривались как будущие возможные разведчики КГБ. Саакашвили получил рекомендации и предполагалось, что вернувшись на родину, его примут коллеги. Но к тому времени СССР распался и Саакашвили поехал за рубеж, прошел обучение и в итоге стал президентом. Депутат отметил, что не видел личного документа Саакашвили из КГБ, но в советские времена кузницами дипломатов и агентов всегда были Киев и Москва. "Заявление экс-главы Службы внешней разведки Украины является еще одним наглядным подтверждением того, о чем мы, "Сила народа", уже давно говорим. Этот человек, Михаил Саакашвили, является агентом и действует в ущерб интересам своей страны. Он делает все, чтобы заботиться только о личной власти и об обогащении", - сказала депутат парламента Эка Сепашвили. Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео>>По ее словам, Саакашвили все ровно, агентом какой спецслужбы быть - КГБ, СБУ или ФБР", его единственное желание – "вернуть власть и уничтожить Грузию". Между тем, сам Саакашвили, его соратники и сторонники говорят, что это нынешние власти Грузии являются пророссийской силой и что он находится в тюрьме по указке Москвы. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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