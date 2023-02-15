https://sputnik-georgia.ru/20230215/saakashvili-ne-bespomoschen---penitentsiarnaya-sluzhba-o-skandalnykh-video-274910567.html
Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео
Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео
Целью ложной информационной кампании является вызвать общественное волнение и навредить имиджу страны, отметила пенитенциарная служба 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T16:35+0400
2023-02-15T16:35+0400
2023-02-15T16:47+0400
грузия
украина
новости
михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
cnn
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Некоторые СМИ, публикуя отрывки видеозаписи из палаты осужденного экс-президента Михаил Саакашвили в клинике "Вивамеди", пытаются ввести общество в заблуждение, якобы он не может самостоятельно передвигаться и совершать элементарные физические действия, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста. Телеканал CNN, а позже грузинские СМИ обнародовали кадры, на которых видно, как Саакашвили не может держаться на ногах. В подтверждением тому, что некоторые СМИ пытаются ввести общество в заблуждение и создать "неправильные восприятия о состоянии здоровья" Саакашвили, пенитенциарная служба обнародовала несколько видеокадров из его палаты. На кадрах, которые датируются декабрем 2022 года и февралем 2023 года, видно, как Саакашвили самостоятельно или при помощи ходунков передвигается по палате, общается с врачом, бросает какой-то предмет из одной комнаты в другую. "Еще раз призываем всех не спекулировать неполной, вводящей в заблуждение и фрагментарной информацией", – говорится в сообщении. Врач опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кобахидзе: президент Грузии учла настроения в обществе касательно Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, украина, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, cnn
грузия, украина, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, cnn
Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео
16:35 15.02.2023 (обновлено: 16:47 15.02.2023)
Целью ложной информационной кампании является вызвать общественное волнение и навредить имиджу страны, отметила пенитенциарная служба
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Некоторые СМИ, публикуя отрывки видеозаписи из палаты осужденного экс-президента Михаил Саакашвили в клинике "Вивамеди", пытаются ввести общество в заблуждение, якобы он не может самостоятельно передвигаться и совершать элементарные физические действия, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста.
Телеканал CNN, а позже грузинские СМИ обнародовали кадры, на которых видно, как Саакашвили не может держаться на ногах.
"Целью ложной информационной кампании является путем демонстрации якобы ненадлежащего реагирования со стороны государства вызвать общественное волнение и навредить положительному имиджу страны", – говорится в сообщении.
В подтверждением тому, что некоторые СМИ пытаются ввести общество в заблуждение и создать "неправильные восприятия о состоянии здоровья" Саакашвили, пенитенциарная служба обнародовала несколько видеокадров из его палаты.
На кадрах, которые датируются декабрем 2022 года и февралем 2023 года, видно, как Саакашвили самостоятельно или при помощи ходунков передвигается по палате, общается с врачом, бросает какой-то предмет из одной комнаты в другую.
"Еще раз призываем всех не спекулировать неполной, вводящей в заблуждение и фрагментарной информацией", – говорится в сообщении.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.