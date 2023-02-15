https://sputnik-georgia.ru/20230215/saakashvili-ne-bespomoschen---penitentsiarnaya-sluzhba-o-skandalnykh-video-274910567.html

Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео

Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео

Целью ложной информационной кампании является вызвать общественное волнение и навредить имиджу страны, отметила пенитенциарная служба 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T16:35+0400

2023-02-15T16:35+0400

2023-02-15T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Некоторые СМИ, публикуя отрывки видеозаписи из палаты осужденного экс-президента Михаил Саакашвили в клинике "Вивамеди", пытаются ввести общество в заблуждение, якобы он не может самостоятельно передвигаться и совершать элементарные физические действия, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста. Телеканал CNN, а позже грузинские СМИ обнародовали кадры, на которых видно, как Саакашвили не может держаться на ногах. В подтверждением тому, что некоторые СМИ пытаются ввести общество в заблуждение и создать "неправильные восприятия о состоянии здоровья" Саакашвили, пенитенциарная служба обнародовала несколько видеокадров из его палаты. На кадрах, которые датируются декабрем 2022 года и февралем 2023 года, видно, как Саакашвили самостоятельно или при помощи ходунков передвигается по палате, общается с врачом, бросает какой-то предмет из одной комнаты в другую. "Еще раз призываем всех не спекулировать неполной, вводящей в заблуждение и фрагментарной информацией", – говорится в сообщении. Врач опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кобахидзе: президент Грузии учла настроения в обществе касательно Саакашвили>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, украина, новости, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, cnn