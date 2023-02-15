https://sputnik-georgia.ru/20230215/kak-proshel-svyaschennyy-sinod-na-fone-slukhov-o-sostoyanii-katolikos-patriarkha-gruzii-274884258.html

Как прошел Священный синод на фоне слухов о состоянии Католикос-Патриарха Грузии?

Как прошел Священный синод на фоне слухов о состоянии Католикос-Патриарха Грузии?

Священный Синод до этого в последний раз собирался 11 февраля 2021 года 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T01:13+0400

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грузия

грузинская православная церковь

священный синод

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Очередное заседание Священного синода Грузинской православной церкви стало новым поводом для слухов, связанных с состоянием Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Члены синода спустя два года собрались на очередное заседание, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, в том числе обстановку на Украине, землетрясение в Турции и вопрос Епархии ГПЦ в Великобритании и Ирландии. Как заявил архиепископ Бодбийский Яков, руководитель Британской и Ирландской епархии архиепископ Зенон встречался с Католикос-Патриархом, и на встрече было решено, что епархия временно перейдет под непосредственное управление главы ГПЦ. Патриархия еще 18 ноября сообщила о снятии архиепископа Зенона с должности главы Британской и Ирландской епархии. Священный Синод обсуждает вопрос Саакашвили?>>Кроме того, заседании синода, по словам архиепископа Бодбийского, были выражены соболезнования по поводу землетрясения в Турции, которое унесло жизни более 35 тысяч человек. "Также мы выразили соболезнования турецким властям и Вселенскому патриарху. В Сирии мы выразили соболезнования непосредственно Антиохийскому патриарху", - сказал Яков. По словам епископа, на синоде также обсуждался вопрос Македонии и установления отношений с православной церковью в Северной Македонии. Слухи вокруг Синода Несмотря на актуальность вопросов, основной интерес среди грузинских журналистов вызвали слухи возникшие о состоянии здоровья Католикос-Патриарха. Причиной стал неожиданный перенос времени заседания. Для того, чтобы опровергнуть слухи служба по связям с общественностью опубликовала кадры с заседания. Однако митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз подтвердил, что перенос времени действительно был связан с состоянием здоровья главы Грузинской православной церкви. При этом священнослужители в один голос опровергают слухи о возможном отстранении Католикос-Патриарха с поста. "Никто этого никогда не дождется, этот вопрос никогда не будет на повестке дня, ни у кого даже мысли не было, такое сказать. Никто не дождется. Патриарх будет жить долго. И мы вместе отпразднуем 50-летие его Патриаршества", - сказал владыка Николоз. А вот владыка Яков обсуждение подобного вопроса назвал сказкой. "Я не знаю, кто рассказывает вам такие сказки. Патриарх до конца жизни является Католикос-Патриархом. То что вы говорите, полнейшие глупости, у того кто, вам это говорит, нет мозгов", - сказал Яков. В Грузии отмечают 45-летие интронизации Католикоса-Патриарха>>Католикос-Патриарху Грузии 89 лет. Он возглавляет Грузинскую православную церковь с 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы. Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления ГПЦ. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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