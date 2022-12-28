https://sputnik-georgia.ru/20221228/ivanishvili-poluchil-chast-deneg-ot-credit-suisse---detali-dela-273472996.html

Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела

Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела

Один из крупнейших финансовых институтов Швейцарии несколько месяцев создавать имитацию переговоров, заявила защита экс-премьера Грузии 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T13:09+0400

2022-12-28T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Швейцарский банк Credit Suisse вернул экс-премьеру Грузии, основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили существенную часть денег, к чему его еще три года назад обязал суд Швейцарии, а также начисленные за задержку проценты, говорится в заявлении адвокатской конторы MKD Law.Кроме того, Иванишвили перечислили деньги, которые находились под управлением сингапурского траста Credit Suisse, и которые он не мог получить с весны, после начала конфликта на Украине. Речь идет о суде, на котором в сентябре 2022 года Иванишвили выступил в качестве свидетеля. Адвокатская контора отметила, что Иванишвили мастерски воспользовался вопросом ответчика и заявил на суде, что Credit Suisse ведет себя как "гангстерский банк". По словам Иванишвили, банк не то что вынуждает клиента годами судиться с ним в разных юрисдикциях, но даже не осуществляет выплаты, к которым его обязали швейцарская прокуратура и суд еще в 2019 году. Более того, как заявил Иванишвили на суде, Credit Suisse полностью ограничивает его доступ к деньгам, которые он вынес из банка и которые находились под управлением трастов Credit Suisse.После того, как судья поинтересовался причиной отказа перечислять деньги, которые не являются объектом спора, Credit Suisse создал имитацию ведения переговоров и в течение этого времени перечислил вышеуказанные деньги. "Неформальные санкции"Отношения Иванишвили с Credit Suisse вышли из правовой плоскости и стали чисто политическими после начала конфликта на Украине в конце февраля 2022 года. С марта у Иванишвили возникли проблемы как с получением личных денег, так и предметов искусства и летательного аппарата.Тогда в результате больших усилий небольшая часть проблем была решена через суд. Доступ Иванишвили к своим основным активам до сих пор ограничен. Адвокатская контора назвала это явление "неформальными санкциями".В данном случает речь идет не о тех деньгах, которые Иванишвили потерял в результате мошеннической схемы менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы. Спустя годы Верховный суд Бермудских островов обязал швейцарскую страховую компанию Credit Suisse Life выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам – 607 350 000 долларов.Обнародованы детали судебного разбирательства Иванишвили с Credit Suisse>>В настоящее время дело касается денег, которые не затронула мошенническая схема. Часть этих денег Иванишвили перевел в другой швейцарский банк, оставив в Credit Suisse лишь 5% в виду формальных нужд на обеспечение текущих споров. Несмотря на перевод денег в другой банк, активы управлялись двумя трастами, которые Иванишвили посоветовал тот же Credit Suisse. Один из трастов находится в Сингапуре, а второй – в юрисдикции острова Гернси (территория Британской короны). Основная сумма находится под управлением именно последнего траста. Несмотря на то, что это траст Credit Suisse, он долгое время беспрепятственно работал с Иванишвили. Проблемы начались в марте 2022 года. Изначально это были задержки перечислений в течение месяца, а позже деньги Иванишвили и вовсе были заблокированы.В марте траст Гернси назвал причиной отказа в перечислении денег "геополитическое положение в Восточной Европе", а позже он нашел выход в резолюции Европарламента от 9 июня, которая призвала Европейский совет ввести санкции против Иванишвили. Траст заявил, что готов перечислить деньги только в том случае, если к этому его обяжет суд.В результате защита Иванишвили обратилась в суд Гернси. Судебное заседание, которое должно было состояться в сентябре 2022 года, несколько раз переносили. Теперь оно назначено на март 2023 года. Адвокатская контора не исключает, что эта исключительно формальная процедура, которая не является даже судебным спором и на которую нужен лишь день, еще раз может быть перенесена. Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии: под прицелом – Иванишвили>>Между тем второй траст, под управлением которого находится намного меньшая сумма, на второй же день после второй, более резкой резолюции Европарламента (от 14 декабря), перечислил деньги Иванишвили. Тем самым защищающая интересы Иванишвили юридическая контора прервала трехмесячное молчание, заявив, что менеджмент Credit Suisse (одного из крупнейших в Швейцарии и в мире финансовых институтов) все это время создавал имитацию попытки проведения переговоров."Сейчас для нас очевидно, что целью создания менеджментом банка иллюзии переговоров в действительности было политическое давление, а не что-то иное, хотя бы получение банком какой-то выгоды", – говорится в заявлении MKD Law.Лидер "Грузинской мечты" обвинил депутатов Европарламента в коррупции>>Адвокатская контора намерена обнародовать информацию о новых деталях дела не только в грузинских СМИ, но и в западных, если, конечно, на этот раз это удастся сделать.Международные и швейцарские СМИ, которые без проблем освещали информацию о нарушениях банка, погрешностях суда и правосудия, закрыли медиасреду для заявлений защиты Иванишвили о том, что менеджмент швейцарского банка Credit Suisse осознанно действовал для повреждения имиджа банка и репутации швейцарского государства и участвовал в оказании политического давления, отмечено в заявлении. 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