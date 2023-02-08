https://sputnik-georgia.ru/20230208/zaschita-ivanishvili-evropeyskie-smi-blokiruyut-statyu-s-kritikoy-menedzhmenta-credit-suisse-274701303.html

Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse

Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse

Иванишвили судится с Credit Suisse с 2016 года, и на этот раз ждет решения сингапурского суда касательно 800 миллионов долларов 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T18:52+0400

2023-02-08T18:52+0400

2023-02-08T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Британские СМИ вслед за швейцарскими отказались публиковать статью о том, что менеджмент одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, с которым судится экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, осознанно разрушает репутацию банка и швейцарской банковской системы, сказано в сообщении адвокатской конторы MKD Law.Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.Сначала СМИ изъяли из отправленного им для публикации письма MKD Law пассажи, касающиеся конкретно банковского менеджмента, а после последующей коммуникации они изменили, сделали блеклыми все акценты, которые касались опять-таки критики менеджмента. Соответственно, защищающая Иванишвили адвокатская контора отказалась от публикации такого текста. Юристы отметили, что предоставленная СМИ информация была основана на фактах и отчетах банковского регулятора Швейцарии, и пресса могла с легкостью все перепроверить хотя бы у банка."Вместо этого бы получили отказ на обнародование информации в первоначальном виде, что лишь вызывает изумление и разочарование. Действительно разочаровывает то, что даже европейские СМИ оказались монополизированы", – сказано в сообщении. В письме, которое подверглась цензуре, приведена "хроника тяжких преступлений" "некогда имеющего безупречную репутацию" банка Credit Suisse. Этот банк, которому Иванишвили доверился с закрытыми глазами, нанес ему ущерб почти в миллиард долларов. Многомиллионное мошенничество Иванишвили узнал о совершенном против него преступлении в 2015 году, когда решил распорядиться своими активами, но на счету не оказалось достаточного количества денег. По данным MKD Law, с 2008 года менеджмент Credit Suisse отправлял Иванишвили фальсифицированные отчеты о сумме денег на его счету. Там же отмечено, что в результате активных действий Иванишвили в 2015 году выяснилось, что размер только прямого ущерба был около 1 миллиарда долларов.Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень >>В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse намного раньше Иванишвили и детальнее знал о нарушениях, но не пресек их. После того, как Иванишвили узнал о преступлении, менеджмент банка для видимости обратился в прокуратуру. Изучением вопроса занялся и швейцарский банковский регулятор FINMA. Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела>>Согласно отчету FINMA, массированная атака на счета Иванишвили началась в 2008 году – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики и прямо незаконные инвестирования. В связи с этим система аудита подняла тревогу и только по одному типу нарушений отправила менеджменту 135 сообщений (т. н. "красный флаг").Это, согласно письму MKD Law, подтверждено отчетом FINMA. Именно поэтому менеджмент Credit Suisse годы делал все возможное в швейцарской прокуратуре и суде, чтобы этот отчет остался закрытым документом и общество не смогло с ним ознакомиться.MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse знал о нарушениях как минимум с 2010 года. В результате всего этого планомерного процесса пострадали не только Иванишвили, но и сам банк. Что касается Иванишвили, который получил значительный финансовый ущерб, в результате усилий менеджмент Credit Suisse он и сегодня лишен доступа к значительной части своих финансовых ресурсов и "уже год подвергается прямому политическому шантажу". Примечательно, что совершенные нарушения не принесли Credit Suisse никакой финансовой или иной выгоды. Более того, под сильнейшим и продолжающимся ударом оказался имидж банка, отмечено в письме. В течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили. Обнародованы детали судебного разбирательства Иванишвили с Credit Suisse>>Первая инстанция бермудского суда обязала дочку банка – страховую компанию Credit Suisse Life, выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам – 607 350 000 долларов. А первая инстанция сингапурского суда, где запрашивается более 800 миллионов долларов, подходит к завершению и дает основания для оптимизма истца, говорится в письме MKD Law. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, швейцария, credit suisse