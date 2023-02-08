https://sputnik-georgia.ru/20230208/zaschita-ivanishvili-evropeyskie-smi-blokiruyut-statyu-s-kritikoy-menedzhmenta-credit-suisse-274701303.html
Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse
Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse
Иванишвили судится с Credit Suisse с 2016 года, и на этот раз ждет решения сингапурского суда касательно 800 миллионов долларов 08.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-08T18:52+0400
2023-02-08T18:52+0400
2023-02-08T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Британские СМИ вслед за швейцарскими отказались публиковать статью о том, что менеджмент одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, с которым судится экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, осознанно разрушает репутацию банка и швейцарской банковской системы, сказано в сообщении адвокатской конторы MKD Law.Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.Сначала СМИ изъяли из отправленного им для публикации письма MKD Law пассажи, касающиеся конкретно банковского менеджмента, а после последующей коммуникации они изменили, сделали блеклыми все акценты, которые касались опять-таки критики менеджмента. Соответственно, защищающая Иванишвили адвокатская контора отказалась от публикации такого текста. Юристы отметили, что предоставленная СМИ информация была основана на фактах и отчетах банковского регулятора Швейцарии, и пресса могла с легкостью все перепроверить хотя бы у банка."Вместо этого бы получили отказ на обнародование информации в первоначальном виде, что лишь вызывает изумление и разочарование. Действительно разочаровывает то, что даже европейские СМИ оказались монополизированы", – сказано в сообщении. В письме, которое подверглась цензуре, приведена "хроника тяжких преступлений" "некогда имеющего безупречную репутацию" банка Credit Suisse. Этот банк, которому Иванишвили доверился с закрытыми глазами, нанес ему ущерб почти в миллиард долларов. Многомиллионное мошенничество Иванишвили узнал о совершенном против него преступлении в 2015 году, когда решил распорядиться своими активами, но на счету не оказалось достаточного количества денег. По данным MKD Law, с 2008 года менеджмент Credit Suisse отправлял Иванишвили фальсифицированные отчеты о сумме денег на его счету. Там же отмечено, что в результате активных действий Иванишвили в 2015 году выяснилось, что размер только прямого ущерба был около 1 миллиарда долларов.Иванишвили планирует перевести тяжбу с Credit Suisse на более высокий уровень >>В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse намного раньше Иванишвили и детальнее знал о нарушениях, но не пресек их. После того, как Иванишвили узнал о преступлении, менеджмент банка для видимости обратился в прокуратуру. Изучением вопроса занялся и швейцарский банковский регулятор FINMA. Иванишвили получил часть денег от Credit Suisse – детали дела>>Согласно отчету FINMA, массированная атака на счета Иванишвили началась в 2008 году – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики и прямо незаконные инвестирования. В связи с этим система аудита подняла тревогу и только по одному типу нарушений отправила менеджменту 135 сообщений (т. н. "красный флаг").Это, согласно письму MKD Law, подтверждено отчетом FINMA. Именно поэтому менеджмент Credit Suisse годы делал все возможное в швейцарской прокуратуре и суде, чтобы этот отчет остался закрытым документом и общество не смогло с ним ознакомиться.MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse знал о нарушениях как минимум с 2010 года. В результате всего этого планомерного процесса пострадали не только Иванишвили, но и сам банк. Что касается Иванишвили, который получил значительный финансовый ущерб, в результате усилий менеджмент Credit Suisse он и сегодня лишен доступа к значительной части своих финансовых ресурсов и "уже год подвергается прямому политическому шантажу". Примечательно, что совершенные нарушения не принесли Credit Suisse никакой финансовой или иной выгоды. Более того, под сильнейшим и продолжающимся ударом оказался имидж банка, отмечено в письме. В течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили. Обнародованы детали судебного разбирательства Иванишвили с Credit Suisse>>Первая инстанция бермудского суда обязала дочку банка – страховую компанию Credit Suisse Life, выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам – 607 350 000 долларов. А первая инстанция сингапурского суда, где запрашивается более 800 миллионов долларов, подходит к завершению и дает основания для оптимизма истца, говорится в письме MKD Law. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, швейцария, credit suisse
Защита Иванишвили: европейские СМИ блокируют статью с критикой менеджмента Credit Suisse
18:52 08.02.2023 (обновлено: 19:22 08.02.2023)
Иванишвили судится с Credit Suisse с 2016 года, и на этот раз ждет решения сингапурского суда касательно 800 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Британские СМИ вслед за швейцарскими отказались публиковать статью о том, что менеджмент одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, с которым судится экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили, осознанно разрушает репутацию банка и швейцарской банковской системы, сказано в сообщении адвокатской конторы MKD Law.
Иванишвили инициировал глобальный судебный процесс против Credit Suisse в 2016 году. В одном случае речь идет об ущербе из-за мошенничества, когда со страховой схемы Иванишвили исчезли 400 миллионов долларов, а во втором – об отказе двух трастов Credit Suisse осуществлять запрашиваемые транзакции.
"Тогда, когда мы критиковали банковский гигант и выносили на суд общественности невообразимые нарушения со стороны Credit Suisse, тогда у СМИ не было никакого дискомфорта и переживаний, но когда дело дошло до узкого круга лиц, то есть до менеджмента банка, двери СМИ отказались закрыты для нас: фактически, вопрос оказался под цензурой", – говорится в сообщении.
Сначала СМИ изъяли из отправленного им для публикации письма MKD Law пассажи, касающиеся конкретно банковского менеджмента, а после последующей коммуникации они изменили, сделали блеклыми все акценты, которые касались опять-таки критики менеджмента. Соответственно, защищающая Иванишвили адвокатская контора отказалась от публикации такого текста.
Юристы отметили, что предоставленная СМИ информация была основана на фактах и отчетах банковского регулятора Швейцарии, и пресса могла с легкостью все перепроверить хотя бы у банка.
"Вместо этого бы получили отказ на обнародование информации в первоначальном виде, что лишь вызывает изумление и разочарование. Действительно разочаровывает то, что даже европейские СМИ оказались монополизированы", – сказано в сообщении.
В письме, которое подверглась цензуре, приведена "хроника тяжких преступлений" "некогда имеющего безупречную репутацию" банка Credit Suisse. Этот банк, которому Иванишвили доверился с закрытыми глазами, нанес ему ущерб почти в миллиард долларов.
Многомиллионное мошенничество
Иванишвили узнал о совершенном против него преступлении в 2015 году, когда решил распорядиться своими активами, но на счету не оказалось достаточного количества денег.
По данным MKD Law, с 2008 года менеджмент Credit Suisse отправлял Иванишвили фальсифицированные отчеты о сумме денег на его счету.
"Примечательно, что один человек не смог бы это сделать, так как для ознакомления клиента с текущей информацией и для того, чтобы сделать общий набросок будущих планов, в Грузию приезжали несколько представителей менеджмента банка", – сказано в сообщении.
Там же отмечено, что в результате активных действий Иванишвили в 2015 году выяснилось, что размер только прямого ущерба был около 1 миллиарда долларов.
В результате в мошенничестве обвинили менеджера Credit Suisse Патриса Лескодрона. Он признался, что тайно покрывал убытки, полученные клиентами в результате его неверных инвестиционных решений, деньгами со счетов других клиентов. Сам Credit Suisse утверждал, что не знал о действиях своего менеджера.
В 2018 году Лескодрона приговорили к пяти годам тюрьмы, но он был освобожден раньше срока. В 2020 году до начала рассмотрения гражданских споров по существу, Лескодрон покончил жизнь самоубийством.
MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse намного раньше Иванишвили и детальнее знал о нарушениях, но не пресек их. После того, как Иванишвили узнал о преступлении, менеджмент банка для видимости обратился в прокуратуру. Изучением вопроса занялся и швейцарский банковский регулятор FINMA.
Согласно отчету FINMA, массированная атака на счета Иванишвили началась в 2008 году – фальсифицировались его подписи, происходили неавторизованные перечисления, лишенные всякой финансовой и экономической логики и прямо незаконные инвестирования.
В связи с этим система аудита подняла тревогу и только по одному типу нарушений отправила менеджменту 135 сообщений (т. н. "красный флаг").
"Вместо того, чтобы немедленно уволить из банка непосредственного исполнителя преступлений, которого сегодня банк называет "одиноким волком", провести ревизию его работы и обратиться в прокуратуру, сложно представить, что делает менеджмент банка: Патриса Лескодрона повысили, и он получал колоссальные бонусы", – сказано в письме, которое не стали публиковать британские СМИ.
Это, согласно письму MKD Law, подтверждено отчетом FINMA. Именно поэтому менеджмент Credit Suisse годы делал все возможное в швейцарской прокуратуре и суде, чтобы этот отчет остался закрытым документом и общество не смогло с ним ознакомиться.
MKD Law утверждает, что менеджмент Credit Suisse знал о нарушениях как минимум с 2010 года.
В результате всего этого планомерного процесса пострадали не только Иванишвили, но и сам банк.
Что касается Иванишвили, который получил значительный финансовый ущерб, в результате усилий менеджмент Credit Suisse он и сегодня лишен доступа к значительной части своих финансовых ресурсов и "уже год подвергается прямому политическому шантажу".
"Самое странное, что с 2010 года менеджмент банка существенно и основательно менялся несколько раз, но на этом фоне почерк банка был и неизменен и стабилен. Осознанно наносился и наносится вред банку", – сказано в письме MKD Law.
Примечательно, что совершенные нарушения не принесли Credit Suisse никакой финансовой или иной выгоды. Более того, под сильнейшим и продолжающимся ударом оказался имидж банка, отмечено в письме.
В течение семи лет, начиная с 2016 года, по инициативе Иванишвили в разное время судебные разбирательства велись и ведутся в Новой Зеландии, Сингапуре, на Бермудах, Гернси (спор об упразднении траста и перечислении Иванишвили его же денег) и непосредственно в Швейцарии, то есть в тех юрисдикциях, где менеджмент Credit Suisse осознанно раскидал деньги Иванишвили.
Первая инстанция бермудского суда обязала дочку банка – страховую компанию Credit Suisse Life, выплатить ущерб пострадавшим вкладчикам – 607 350 000 долларов. А первая инстанция сингапурского суда, где запрашивается более 800 миллионов долларов, подходит к завершению и дает основания для оптимизма истца, говорится в письме MKD Law.