https://sputnik-georgia.ru/20230215/kvaratskheliya-vystavil-futbolku-na-auktsion-chtoby-pomoch-zhertvam-zemletryaseniya-v-turtsii-274899054.html
Кварацхелия выставил футболку на аукцион, чтобы помочь жертвам землетрясения в Турции
Кварацхелия выставил футболку на аукцион, чтобы помочь жертвам землетрясения в Турции
Приобрести майку с автографом Квары можно за 25 тысяч турецких лир 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T13:16+0400
2023-02-15T13:16+0400
2023-02-15T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вместе со своими одноклубниками выставил на аукцион футболки с автографами, вырученные средства от продажи которых пойдут в фонд пострадавших во время разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Футболки игроков "Наполи" размещены на турецком сайте Socratessahada.com. Аукцион продлится в течение четырех дней. Приобрести майку с автографом Квары можно за 25 тысяч турецких лир, что немногим больше 3, 5 тысячи лари. Примечательно, что футболка Кварацхелия стоит дороже, чем его одноклубников. Для сравнения, футболку с автографом Виктора Осимхена можно купить за 20 тысяч лир. Майки со своими автографами футболисты передали нападающему "Наполи" Элифу Элмасу. Последний играет за сборную Северной Македонии, но имеет турецкие корни. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 35 тысяч человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, турция, сирия, тбилиси, хвича кварацхелия, землетрясение, землетрясение в турции 2023
Кварацхелия выставил футболку на аукцион, чтобы помочь жертвам землетрясения в Турции
13:16 15.02.2023 (обновлено: 13:32 15.02.2023)
Приобрести майку с автографом Квары можно за 25 тысяч турецких лир
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия вместе со своими одноклубниками выставил на аукцион футболки с автографами, вырученные средства от продажи которых пойдут в фонд пострадавших во время разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.
Футболки игроков "Наполи" размещены на турецком сайте
Socratessahada.com. Аукцион продлится в течение четырех дней.
Приобрести майку с автографом Квары можно за 25 тысяч турецких лир, что немногим больше 3, 5 тысячи лари. Примечательно, что футболка Кварацхелия стоит дороже, чем его одноклубников. Для сравнения, футболку с автографом Виктора Осимхена можно купить за 20 тысяч лир.
Майки со своими автографами футболисты передали нападающему "Наполи" Элифу Элмасу. Последний играет за сборную Северной Македонии, но имеет турецкие корни.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 35 тысяч человек.