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МВД Грузии опровергло информацию о мине в море близ Батуми
МВД Грузии опровергло информацию о мине в море близ Батуми
В ведомстве отметили, что будут реагировать на все подобные сообщения 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T11:01+0400
2023-02-15T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В министерстве внутренних дел Грузии опровергли информацию о том, что в море у берегов поселка Махинджаури (близ Батуми) плавает корабельная якорная мина.Ронее в соцсети распространилась информация о наличии мины в указанном месте.В МВД Грузии отметили, что пожарно-спасательная группа с помощью специальной техники осмотрела периметр моря, однако нашли на месте только бревно, передает телекомпания "Имеди".В МВД отметили, что будут реагировать на все подобные сообщения. Ведомство усилило меры безопасности в территориальных водах страны после того как рядом с береговой линией в городе Батуми прогремел взрыв. Взрыв в море - МВД усилило меры безопасности вдоль побережья Грузии&gt;&gt;Взрыв прогремел 13 февраля, как сказали очевидцы, примерно в 25-30 метрах от берега. Карды некоего похожего на морскую мину предмета и момент взрыва сразу попали в Сеть. МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва. В рамках расследования были осуществлены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены экспертизы. Подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями периодически осуществляют мониторинг с помощью специальных дронов. Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление&gt;&gt;В целях безопасности вдоль береговой линии Грузии будут установлены специальные барьеры. Кроме того, сотрудники МВД проведут информационные встречи с местными рыбаками, организациями транспортного судоходства и местными властями. Ранее МВД Грузии получило информацию от Турции и Болгарии о минах, плавающих в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Было отмечено, что в случае шторма мины могут попасть и в территориальные воды Грузии. Министерство призвало население в случае обнаружения подозрительных предметов в море или у береговой линии звонить в Центр управления общественной безопасностью "112" и сообщать об этом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, турция, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, махинджаури, батуми
грузия, новости, происшествия, турция, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, махинджаури, батуми

МВД Грузии опровергло информацию о мине в море близ Батуми

11:01 15.02.2023 (обновлено: 11:11 15.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В ведомстве отметили, что будут реагировать на все подобные сообщения
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В министерстве внутренних дел Грузии опровергли информацию о том, что в море у берегов поселка Махинджаури (близ Батуми) плавает корабельная якорная мина.
Ронее в соцсети распространилась информация о наличии мины в указанном месте.
В МВД Грузии отметили, что пожарно-спасательная группа с помощью специальной техники осмотрела периметр моря, однако нашли на месте только бревно, передает телекомпания "Имеди".
В МВД отметили, что будут реагировать на все подобные сообщения. Ведомство усилило меры безопасности в территориальных водах страны после того как рядом с береговой линией в городе Батуми прогремел взрыв.
Взрыв в море - МВД усилило меры безопасности вдоль побережья Грузии>>
Взрыв прогремел 13 февраля, как сказали очевидцы, примерно в 25-30 метрах от берега. Карды некоего похожего на морскую мину предмета и момент взрыва сразу попали в Сеть.
МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва. В рамках расследования были осуществлены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены экспертизы.
Подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями периодически осуществляют мониторинг с помощью специальных дронов.
Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление>>
В целях безопасности вдоль береговой линии Грузии будут установлены специальные барьеры. Кроме того, сотрудники МВД проведут информационные встречи с местными рыбаками, организациями транспортного судоходства и местными властями.
Ранее МВД Грузии получило информацию от Турции и Болгарии о минах, плавающих в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Было отмечено, что в случае шторма мины могут попасть и в территориальные воды Грузии.
Министерство призвало население в случае обнаружения подозрительных предметов в море или у береговой линии звонить в Центр управления общественной безопасностью "112" и сообщать об этом.
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