https://sputnik-georgia.ru/20230215/mvd-gruzii-oproverglo-informatsiyu-o-mine-v-more-bliz-batumi-274890265.html

МВД Грузии опровергло информацию о мине в море близ Батуми

МВД Грузии опровергло информацию о мине в море близ Батуми

В ведомстве отметили, что будут реагировать на все подобные сообщения 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T11:01+0400

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батуми

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В министерстве внутренних дел Грузии опровергли информацию о том, что в море у берегов поселка Махинджаури (близ Батуми) плавает корабельная якорная мина.Ронее в соцсети распространилась информация о наличии мины в указанном месте.В МВД Грузии отметили, что пожарно-спасательная группа с помощью специальной техники осмотрела периметр моря, однако нашли на месте только бревно, передает телекомпания "Имеди".В МВД отметили, что будут реагировать на все подобные сообщения. Ведомство усилило меры безопасности в территориальных водах страны после того как рядом с береговой линией в городе Батуми прогремел взрыв. Взрыв в море - МВД усилило меры безопасности вдоль побережья Грузии>>Взрыв прогремел 13 февраля, как сказали очевидцы, примерно в 25-30 метрах от берега. Карды некоего похожего на морскую мину предмета и момент взрыва сразу попали в Сеть. МВД возбудило уголовное дело по факту взрыва. В рамках расследования были осуществлены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены экспертизы. Подразделения Службы по управлению чрезвычайными ситуациями периодически осуществляют мониторинг с помощью специальных дронов. Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление>>В целях безопасности вдоль береговой линии Грузии будут установлены специальные барьеры. Кроме того, сотрудники МВД проведут информационные встречи с местными рыбаками, организациями транспортного судоходства и местными властями. Ранее МВД Грузии получило информацию от Турции и Болгарии о минах, плавающих в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. Было отмечено, что в случае шторма мины могут попасть и в территориальные воды Грузии. Министерство призвало население в случае обнаружения подозрительных предметов в море или у береговой линии звонить в Центр управления общественной безопасностью "112" и сообщать об этом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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