https://sputnik-georgia.ru/20230215/tbilgorsud-ostavil-v-sile-zaochnoe-zaklyuchenie-soratnikam-saakashvili-274914232.html
Тбилгорсуд оставил в силе заочное заключение соратникам Саакашвили
Тбилгорсуд оставил в силе заочное заключение соратникам Саакашвили
Оба обвиняемых находятся за границей, поэтому решение было вынесено заочно 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T19:28+0400
2023-02-15T19:28+0400
2023-02-15T19:41+0400
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тбилисский городской суд
руставский металлургический завод
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. На очередном заседании Тбилисского городского суда по делу о событиях 7 ноября 2007 года, обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники, был принят ряд решений, сообщает Первый канал. На заседании суд оставил в силе решение об оставлении в силе заключения в виде меры пресечения для двух соратников Саакашвили – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили. Так как оба не находятся в Грузии и получили политическое убежище в различных странах, решение было вынесено заочно. Депутаты: подтвердилось, что Саакашвили - агент>>Других вопросов суд не рассматривал ввиду отсутствия одного из обвиняемых по делу – экс-президента Михаила Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба на суде предоставила справку о том, что клиника "Вивамеди", где проходит лечение Саакашвили, не рекомендует его транспортировку. Следующее заседание суда назначено на 22 марта. Детали дела Саакашвили и его соратники – Адеишвили, Кезерашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава обвиняются в служебных преступлениях по различным эпизодам, касающимся событий 7 ноября 2007 года. Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и завладения преступным путем имуществом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. По версии следствия, 4 ноября 2007 года по заданию Михаила Саакашвили в здании МВД в кабинете Мерабишвили прошло чрезвычайное совещание, на котором присутствовали Адеишвили, Кезерашвили, Угулава, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и губернаторы. На совещании было принято решение о создании списков участников акции, в отношении которых должно было быть осуществлено запугивание, физическое и психологическое давление, избиение людей и аресты разными методами, в том числе и путем подбрасывания наркотиков. Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео>>Задание, данное Мерабишвили на совещании, о запугивании людей, избиении и арестах, было приведено в исполнение 7 ноября 2007 года, когда был издан приказ о разгоне акции. Прокуратура утверждает, что на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих, было незаконно использовано нелетальное оружие (резиновые пули), беспощадно были избиты сотни людей, в том числе Народный защитник, члены различных политических партий и журналисты. В тот же день, в соответствии с намеченным планом, в здание телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания, абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая. После этого, по приказу главы государства Михаила Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Руставский металлургический завод и Мтацминдский парк. В отношении Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава вынесено постановление об обвинении их в превышении служебных полномочий. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, вано мерабишвили, давид кезерашвили, тбилисский городской суд, руставский металлургический завод
грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, вано мерабишвили, давид кезерашвили, тбилисский городской суд, руставский металлургический завод
Тбилгорсуд оставил в силе заочное заключение соратникам Саакашвили
19:28 15.02.2023 (обновлено: 19:41 15.02.2023)
Оба обвиняемых находятся за границей, поэтому решение было вынесено заочно
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. На очередном заседании Тбилисского городского суда по делу о событиях 7 ноября 2007 года, обвиняемым по которому проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники, был принят ряд решений, сообщает Первый канал.
На заседании суд оставил в силе решение об оставлении в силе заключения в виде меры пресечения для двух соратников Саакашвили – экс-министра обороны Давида Кезерашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.
Так как оба не находятся в Грузии и получили политическое убежище в различных странах, решение было вынесено заочно.
Других вопросов суд не рассматривал ввиду отсутствия одного из обвиняемых по делу – экс-президента Михаила Саакашвили.
Специальная пенитенциарная служба на суде предоставила справку о том, что клиника "Вивамеди", где проходит лечение Саакашвили, не рекомендует его транспортировку.
Следующее заседание суда назначено на 22 марта.
Детали дела
Саакашвили и его соратники – Адеишвили, Кезерашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава обвиняются в служебных преступлениях по различным эпизодам, касающимся событий 7 ноября 2007 года.
Дело касается массового разгона митингующих 7 ноября 2007 года, разгрома телекомпании "Имеди" и завладения преступным путем имуществом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили.
По версии следствия, 4 ноября 2007 года по заданию Михаила Саакашвили в здании МВД в кабинете Мерабишвили прошло чрезвычайное совещание, на котором присутствовали Адеишвили, Кезерашвили, Угулава, начальник департамента конституционной безопасности Дата Ахалая и губернаторы.
На совещании было принято решение о создании списков участников акции, в отношении которых должно было быть осуществлено запугивание, физическое и психологическое давление, избиение людей и аресты разными методами, в том числе и путем подбрасывания наркотиков.
Задание, данное Мерабишвили на совещании, о запугивании людей, избиении и арестах, было приведено в исполнение 7 ноября 2007 года, когда был издан приказ о разгоне акции.
Прокуратура утверждает, что на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов был осуществлен разгон митингующих, было незаконно использовано нелетальное оружие (резиновые пули), беспощадно были избиты сотни людей, в том числе Народный защитник, члены различных политических партий и журналисты.
В тот же день, в соответствии с намеченным планом, в здание телекомпании "Имеди" без всяческого правового основания, абсолютно незаконно ворвался отряд специального назначения МВД Грузии, который разгромил аппаратуру прямого включения, отключил вещание телекомпании "Имеди", а сотрудников "Теле-Имеди" выгнали из здания, избивая.
После этого, по приказу главы государства Михаила Саакашвили и при непосредственном вмешательстве высокопоставленных чиновников, в том числе Гиги Угулава, Давида Кезерашвили и других, в итоге у семьи Патаркацишвили путем давления и запугивания отобрали телекомпанию "Имеди", Руставский металлургический завод и Мтацминдский парк.
В отношении Саакашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Кезерашвили и Угулава вынесено постановление об обвинении их в превышении служебных полномочий. В случае подтверждения вины им грозит от 5 до 8 лет.