https://sputnik-georgia.ru/20230215/zabastovka-prodolzhaet---rukovodstvo-zavoda-sairme-sdelalo-zayavlenie-274914047.html

Забастовка продолжает - руководство завода "Саирме" сделало заявление

Забастовка продолжает - руководство завода "Саирме" сделало заявление

Бастующие уже третий день сотрудники завода "Саирме" требуют обеспечения безопасных условий труда и повышения зарплат на 30% 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T19:06+0400

2023-02-15T19:06+0400

2023-02-15T19:06+0400

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грузия

саирме

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Завод по производству грузинской минеральной воды "Саирме" продолжает работать, так как бастует лишь часть сотрудников, говорится в заявлении компании "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters). Сотрудники завода "Саирме", которые 13 февраля объявили забастовку, несмотря на непогоду ежедневно проводят акции протеста около завода. Они требуют обеспечения достойных и безопасных условий труда и повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, проблемы с проводкой, нет отопления. Там же отмечено, что все сотрудники завода - жители района Багдати, а компания является одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе. "А зарплата трудоустроенных на предприятии выше средней зарплаты в регионе и составляет 1500 лари (около 560 долларов). В прошлом году рост зарплат в несколько раз превышал показатели инфляции", - отмечено в заявлении. При этом компания отметила, что сотрудники объявили забастовку несмотря на то, что "Саирме Минерал Вотерс" активно подключилась к инициированному 27 января профсоюзом процессу медиации. Процесс медиации продолжится до 16 февраля. "Все это время компания пыталась участвовать в процессе оперативно, конструктивно и открыто и делать предложения бастующим. Вторая сторона избегала переговоров, а 13 объявила забастовку", - сказано в заявлении. Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку>>Участники проходящих у завода акций с первого дня утверждали, что бастуют все сотрудники предприятия и его работа парализовано. Протестующие обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями ООО "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters). ООО "Саирме Минерал Вотерс" занимается производством и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом "Саирме", а также негазированной родниковой воды "Накадули". Продукция компании экспортируется в 17 стран, согласно данным на сайте компании. Первый завод по промышленному производству минеральной воды "Саирме" был открыт в 1944 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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