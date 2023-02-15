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Забастовка продолжает - руководство завода "Саирме" сделало заявление
Забастовка продолжает - руководство завода "Саирме" сделало заявление
Бастующие уже третий день сотрудники завода "Саирме" требуют обеспечения безопасных условий труда и повышения зарплат на 30% 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T19:06+0400
2023-02-15T19:06+0400
2023-02-15T19:06+0400
новости
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саирме
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Завод по производству грузинской минеральной воды "Саирме" продолжает работать, так как бастует лишь часть сотрудников, говорится в заявлении компании "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters). Сотрудники завода "Саирме", которые 13 февраля объявили забастовку, несмотря на непогоду ежедневно проводят акции протеста около завода. Они требуют обеспечения достойных и безопасных условий труда и повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, проблемы с проводкой, нет отопления. Там же отмечено, что все сотрудники завода - жители района Багдати, а компания является одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе. "А зарплата трудоустроенных на предприятии выше средней зарплаты в регионе и составляет 1500 лари (около 560 долларов). В прошлом году рост зарплат в несколько раз превышал показатели инфляции", - отмечено в заявлении. При этом компания отметила, что сотрудники объявили забастовку несмотря на то, что "Саирме Минерал Вотерс" активно подключилась к инициированному 27 января профсоюзом процессу медиации. Процесс медиации продолжится до 16 февраля. "Все это время компания пыталась участвовать в процессе оперативно, конструктивно и открыто и делать предложения бастующим. Вторая сторона избегала переговоров, а 13 объявила забастовку", - сказано в заявлении. Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку>>Участники проходящих у завода акций с первого дня утверждали, что бастуют все сотрудники предприятия и его работа парализовано. Протестующие обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями ООО "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters). ООО "Саирме Минерал Вотерс" занимается производством и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом "Саирме", а также негазированной родниковой воды "Накадули". Продукция компании экспортируется в 17 стран, согласно данным на сайте компании. Первый завод по промышленному производству минеральной воды "Саирме" был открыт в 1944 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, саирме
Забастовка продолжает - руководство завода "Саирме" сделало заявление
Бастующие уже третий день сотрудники завода "Саирме" требуют обеспечения безопасных условий труда и повышения зарплат на 30%
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Завод по производству грузинской минеральной воды "Саирме" продолжает работать, так как бастует лишь часть сотрудников, говорится в заявлении компании "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters).
Сотрудники завода "Саирме", которые 13 февраля объявили забастовку, несмотря на непогоду ежедневно проводят акции протеста около завода. Они требуют обеспечения достойных и безопасных условий труда и повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, проблемы с проводкой, нет отопления.
"Несмотря на забастовку, предприятие продолжает работать и этот процесс не будет прерван, так как решение бастовать приняла лишь малая часть работников и это никак не отражается на работе других сотрудников в привычном режиме", - сказано в заявлении компании.
Там же отмечено, что все сотрудники завода - жители района Багдати, а компания является одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе.
"А зарплата трудоустроенных на предприятии выше средней зарплаты в регионе и составляет 1500 лари (около 560 долларов). В прошлом году рост зарплат в несколько раз превышал показатели инфляции", - отмечено в заявлении.
При этом компания отметила, что сотрудники объявили забастовку несмотря на то, что "Саирме Минерал Вотерс" активно подключилась к инициированному 27 января профсоюзом процессу медиации. Процесс медиации продолжится до 16 февраля.
"Все это время компания пыталась участвовать в процессе оперативно, конструктивно и открыто и делать предложения бастующим. Вторая сторона избегала переговоров, а 13 объявила забастовку", - сказано в заявлении.
Участники проходящих у завода акций с первого дня утверждали, что бастуют все сотрудники предприятия и его работа парализовано.
Протестующие обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями ООО "Саирме Минерал Вотерс" (Sairme Mineral Waters).
ООО "Саирме Минерал Вотерс" занимается производством и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом "Саирме", а также негазированной родниковой воды "Накадули". Продукция компании экспортируется в 17 стран, согласно данным на сайте компании.
Первый завод по промышленному производству минеральной воды "Саирме" был открыт в 1944 году.