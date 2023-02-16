https://sputnik-georgia.ru/20230216/eto-ne-analog-amerikanskogo-zakona---kobakhidze-otvetil-predstavitelyu-gosdepa-ssha-274944952.html

"Это не аналог американского закона" – Кобахидзе ответил представителю Госдепа США

"Это не аналог американского закона" – Кобахидзе ответил представителю Госдепа США

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Законопроект об иноагентах, инициированный общественным движением "Сила народа" мягче, чем в американском законодательстве и... 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T18:40+0400

2023-02-16T18:40+0400

2023-02-16T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Законопроект об иноагентах, инициированный общественным движением "Сила народа" мягче, чем в американском законодательстве и соответствует европейским стандартам, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США глубоко обеспокоены возможными последствиями принятия закона для свободы слова и демократии в Грузии. Предложенный законопроект, по его мнению, заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии. Прайс также отметил, что он создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Проект закона основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве, а не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), отметил он. Законопроект, инициированный "Силой народа", не является аналогом американского закона, так как гораздо более смягчен, отметил политик. При этом Кобахидзе добавил, что если бы американское законодательство перенесли в европейское пространство, то "он бы противоречил стандартам прав человека". В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах>>"В отличие от европейского законодательства, американское гораздо более жесткое. Мы смягчили. В конечном итоге то, что может быть рассмотрено в Грузии, это закон, который соответствует европейским стандартам", – отметил он. При этом Кобахидзе добавил, что он не читал российский закон и не знает его. "Может, Нед Прайс читал российский закон, может, он этим интересовался. Я, правда, не читаю российские законы", – подчеркнул Кобахидзе. "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, инициировала в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он предусматривает создание реестра, в котором должны быть зарегистрированы все некоммерческие юрлица и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются иностранными силами. Это попытка контроля над НПО - оппозиционер о законе об иноагентах в Грузии>>Инициаторы законопроекта считают, что общественности должны быть известны не только источники доходов политиков, принимающих решения в государстве, но и источники доходов субъектов (НПО и СМИ), целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Кроме того, НПО и СМИ принимают активное участие в дискуссиях законодательной и исполнительной власти во время принятия законов и решений, подчеркнули в движении. Вопрос регистрации субъектов иностранного влияния должно обеспечить Национальное агентство публичного реестра. А для тех субъектов, которые будут уклоняться от регистрации, предусмотрены соответствующие административные штрафы. При этом уплата штрафа не освобождает агента иностранного влияния от обязательства регистрации.

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, госдеп сша