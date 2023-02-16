https://sputnik-georgia.ru/20230216/iskazheno-i-politicheski-motivirovano---vitse-spiker-o-rezolyutsii-evroparlamenta-274937156.html
"Искажено и политически мотивировано" – вице-спикер о резолюции Европарламента
"Искажено и политически мотивировано" – вице-спикер о резолюции Европарламента
В числе тех, кто разработал резолюцию, крупнейшая партия Европарламента, в которую входит "Единое национальное движение" 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T16:12+0400
2023-02-16T16:12+0400
2023-02-16T16:21+0400
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
европарламент
арчил талаквадзе
европейская народная партия
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Резолюция Европарламента, которая призывает освободить осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, политически мотивировано и является прямым давление на власть, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. Грузия должна освободить человека, который осужден за конкретные преступления, в том числе вынесено решение Европейского суда, отметил политик."Это прямое давление на власти", – заявил Талаквадзе. В резолюции Европарламента сказано, что обращение с такими заключенными, как Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным ею европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последний год. Первая была принята 9 июня, а вторая – 14 декабря 2022 года. Последняя резолюция была разработана представителями сразу четырех групп Европарламента – "Европейская народная партия", "Социал-демократическая партия", "Обновляя Европу" и "Альянс зеленых". При этом о санкциях против Иванишвили говорится в поправках ко всем трем резолюциям. Их инициаторами является крупнейшая партия в Европарламенте – "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение". Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. "Пощечина для "Грузинской мечты" - оппозиция о резолюции Европарламента>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, арчил талаквадзе, европейская народная партия
политика, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, европарламент, арчил талаквадзе, европейская народная партия
"Искажено и политически мотивировано" – вице-спикер о резолюции Европарламента
16:12 16.02.2023 (обновлено: 16:21 16.02.2023)
В числе тех, кто разработал резолюцию, крупнейшая партия Европарламента, в которую входит "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Резолюция Европарламента, которая призывает освободить осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, политически мотивировано и является прямым давление на власть, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе.
"Эта резолюция не отражает реальность. Она абсолютно искажена, и если что-то политически мотивировано, так это именно эта резолюция. Грузии говорят, вы отложите в сторону Конституцию, ваши законы и руководствуйтесь правилами Кубилюса (депутат ЕП – ред.)", – заявил Талаквадзе.
Грузия должна освободить человека, который осужден за конкретные преступления, в том числе вынесено решение Европейского суда, отметил политик.
"Это прямое давление на власти", – заявил Талаквадзе.
В резолюции Европарламента сказано, что обращение с такими заключенными, как Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным ею европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС.
Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последний год. Первая была принята 9 июня, а вторая – 14 декабря 2022 года.
Последняя резолюция была разработана представителями сразу четырех групп Европарламента – "Европейская народная партия", "Социал-демократическая партия", "Обновляя Европу" и "Альянс зеленых".
При этом о санкциях против Иванишвили говорится в поправках ко всем трем резолюциям. Их инициаторами является крупнейшая партия в Европарламенте – "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение".
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.