https://sputnik-georgia.ru/20230216/poschechina-dlya-gruzinskoy-mechty---kak-v-oppozitsii-otreagirovali-na-rezolyutsiyu-ep-274933233.html

"Пощечина для "Грузинской мечты" - как в оппозиции отреагировали на резолюцию ЕП

"Пощечина для "Грузинской мечты" - как в оппозиции отреагировали на резолюцию ЕП

Грузинские оппозиционеры призвали власти незамедлительно выполнить резолюцию ЕП 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T13:58+0400

2023-02-16T13:58+0400

2023-02-16T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В оппозиционном политическом спектре Грузии оценили резолюцию Европарламента, которая призывает освободить осужденного экс-президента Михаила Саакашвили и при этом ввести санкции против экс-премьера. В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили назвал принятую Европарламентом резолюцию беспрецедентной. Лидер "Нацдвижения" призвал к незамедлительному выполнению резолюции Европарламента.Будущее нашего народа и государства связано с дорогой, ведущей к европейской семьи, с которой полностью свернули нынешние власти, заявил, в свою очередь, один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе. "Это значит, что антидемократические шаги "Грузинской мечты" вызвали резко негативную реакцию западного, демократического мира, что особенно пагубно для нашей страны в этот исторический момент, когда через несколько месяцев должен решиться вопрос предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС", - заявил Джапаридзе. Резолюции Европарламента по Грузии стали источником дезинформации - глава парламента>>Процессы, измененные резолюцией, менее вспоминаются экс-президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. Как отметил четвертый президент страны, у него нет надежды на то, что резолюция что-то изменит на том фоне, когда "Грузинская мечта" зашла так далеко на пути строительства антиевропейского и антигрузинского государства. "Резолюция для тех, кому важны определенные ценности. Для тех, кому важно интеграция в европейское и евроатлантическое пространство. Я уже давно не наблюдаю в правящей команде подобных сантиментов", - заявил Маргвелашвили в передаче "360 градусов" на телеканале PalitraNews. По мнению депутата от политической парламентской группы "Группа реформ" Теона Акубардия, то, что полная ответственность возлагается на власти, которая должна заботится о здоровье пациента – это реальность и здесь нет ничего нового. "Здесь речь идет о вопросе персональной вендетты, которого видит Запад и если эта парадигма не изменится и если власти не будут над этим работать, то это навредит не только Михаилу Саакашвили лично и его сторонникам, но и в целом европейскому будущему Грузии", - заявила Акубардия. Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре>>В резолюции Европарламента сказано, что обращение с такими заключенными, как Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным ею европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС. Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последний год. Первая была принята 9 июня, а вторая - 14 декабря 2022 года. По мнению вице-спикера парламента, депутата от оппозиционной партии "Граждане" Левана Иоселиани, с большей ответственностью предстоит относится к тому, что вопрос Саакашвили привязан к европейской перспективе страны. "К сожалению, для меня Михаил Саакашвили, его семья, его партия смогли привязать вопрос статуса кандидата с его освобождением. Это реальность, и мы должно посмотреть ей это в глаза. На это нужно адекватное реагировать. К этому нужно относится с большей серьезностью и с большей ответственностью", - заявил Иоселиани. Между тем, его соратник – оппозиционный депутат Алеко Элисашвили назвал принятую Европарламентом резолюцию пощечиной для "Грузинской мечты". Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. В отличие от Грузии статус кандидата в июне 2022 года был предоставлен Украине и Молдове. События вокруг Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, тбилиси, европа, михаил саакашвили, леван хабеишвили, георгий маргвелашвили, европарламент, грузинская мечта