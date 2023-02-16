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Лидер "Грузинской мечты" заявил о системных проблемах в Европарламенте

Лидер "Грузинской мечты" заявил о системных проблемах в Европарламенте

Председатель "Грузинской мечты" назвал катастрофой принятие Европарламентом трех критических резолюций 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T01:14+0400

2023-02-16T01:14+0400

2023-02-16T01:14+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Принятая Европарламентом резолюция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили указывает на системные проблемы в этом органе Евросоюза, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. Европарламент своей резолюцией призвал освободить осужденного Саакашвили и ввести санкции против экс-премьера, основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Дальнейшее ухудшение состояния здоровья экс-президента продолжит наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. Критические резолюции по Грузии Европарлаимент принял 9 июня и 14 декабря 2022 года. Там, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили. По словам Кобахидзе, действия Европарламента указывают на системные проблемы. "В этом случае, общество видит все. Это системная проблема, которая есть у этого института, который называется Европарламентом. Это очень серьезная проблема и, я скажу прямо, такому решению позавидовал бы Верховный совет Советского союза", - сказал Кобахидзе. Председатель "Грузинской мечты" назвал катастрофой принятие Европарламентом этих трех критических резолюций по Грузии. По его словам, подобное он видел в 80-е годы, когда транслировались заседания Верховного совета СССР.Кто стоит за менеджментом Credit Suisse? MKD Law о шантаже Иванишвили и цензуре>>О санкциях против Иванишвили говорится в поправках к резолюциям. Их инициаторами является крупнейшая партия в Европарламенте - "Европейская народная партия", в которую входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение". Еврокомиссия не учла призывы о санкциях против Иванишвили, но после резолюции Европарламента от 9 июня 2022 года рекомендацию о предоставлении Грузии статуса кандидата давать не стала. Европейский совет 23 июня 2022 года принял решение предоставить статус кандидата Украине и Молдове, а в отношении Грузии признать ее европейскую перспективу. Евросовет, как и рекомендовала Еврокомиссия, выразил готовность предоставить Грузии статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.События вокруг Саакашвили Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, ссср, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, европарламент, грузинская мечта, еврокомиссия