https://sputnik-georgia.ru/20230206/saakashvili-ostalsya-za-reshetkoy---reaktsiya-eks-prezidenta-gruzii-i-plany-advokatov-274635183.html
Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов
Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов
Защита экс-президента назвала решение судьи не освобождать Саакашвили по состоянию здоровья политическим 06.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-06T22:49+0400
2023-02-06T22:49+0400
2023-02-06T23:08+0400
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грузия
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михаил саакашвили
шалва хачапуридзе
тбилисский городской суд
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили расценил отказ Тбилисского городского суда освободить или отсрочить его наказание по состоянию здоровья как "смертный приговор".Судья Георгий Аревадзе отказал в удовлетворении ходатайства защиты Саакашвили, которая подключила к делу в том числе зарубежных врачей. Более убедительными для него оказались аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста о том, что у Саакашвили нет таких тяжелых заболеваний, которые являются основанием для отсрочки наказания. "Я фактически получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми смертельными заболеваниями", - сказано в сообщении на странице Саакашвили в соцсети. По словам экс-президента весь судебный процесс по вопросу его освобождения, который длился почти два месяца, оказался "сплошной шуткой". Он подчеркнул, что суд прислушался не к ведущих врачам из США, Великобритании, Швейцарии и Грузии, которые обследовали его и дали заключения, а к правительственным экспертам, которые ни разу не встречались с ним. Саакашвили подчеркнул, что среди приглашенных защитой врачей был лауреат Нобелевской премии, американский хирург-ортопед Джеймс Коби.Список диагнозов Саакашвили расширяется - нобелевский лауреат дал показания в суде>>Политическим назвал решение судьи адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. "Это решение не имело ничего общего с правосудием... На последних заседаниях стало очевидным, что судья был предвзятым и защищал права пенитенциарной службы", - заявил Хачапуридзе журналистам. Он назвал суд в Грузии мертвым и подчеркнул, что защита Саакашвили обратится в Европейский суд по правам человека. Пока в Тбилисском городском суде шло заключительное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания, во дворе суда проходила акция в поддержку Саакашвили. Решения судьи на улице ждали соратники и сторонники экс-президента, среди которых были оппозиционные политики, общественные деятели и рядовые граждане. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
новости, грузия, политика, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, тбилисский городской суд, специальная пенитенциарная служба
Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов
22:49 06.02.2023 (обновлено: 23:08 06.02.2023)
Защита экс-президента назвала решение судьи не освобождать Саакашвили по состоянию здоровья политическим
ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили расценил отказ Тбилисского городского суда освободить или отсрочить его наказание по состоянию здоровья как "смертный приговор".
Судья Георгий Аревадзе отказал в удовлетворении ходатайства защиты Саакашвили, которая подключила к делу в том числе зарубежных врачей. Более убедительными для него оказались аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста о том, что у Саакашвили нет таких тяжелых заболеваний, которые являются основанием для отсрочки наказания.
"Я фактически получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми смертельными заболеваниями", - сказано в сообщении на странице Саакашвили в соцсети.
По словам экс-президента весь судебный процесс по вопросу его освобождения, который длился почти два месяца, оказался "сплошной шуткой".
Он подчеркнул, что суд прислушался не к ведущих врачам из США, Великобритании, Швейцарии и Грузии, которые обследовали его и дали заключения, а к правительственным экспертам, которые ни разу не встречались с ним. Саакашвили подчеркнул, что среди приглашенных защитой врачей был лауреат Нобелевской премии, американский хирург-ортопед Джеймс Коби.
Политическим назвал решение судьи адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе.
"Это решение не имело ничего общего с правосудием... На последних заседаниях стало очевидным, что судья был предвзятым и защищал права пенитенциарной службы", - заявил Хачапуридзе журналистам.
Он назвал суд в Грузии мертвым и подчеркнул, что защита Саакашвили обратится в Европейский суд по правам человека.
Пока в Тбилисском городском суде шло заключительное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания, во дворе суда проходила акция в поддержку Саакашвили. Решения судьи на улице ждали соратники и сторонники экс-президента, среди которых были оппозиционные политики, общественные деятели и рядовые граждане.
Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.