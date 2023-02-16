https://sputnik-georgia.ru/20230216/oppozitsioner-nazval-merabishvili-karikaturoy-i-posovetoval-sidet-doma-274936367.html

Оппозиционер назвал Мерабишвили карикатурой и посоветовал сидеть дома

Оппозиционер назвал Мерабишвили карикатурой и посоветовал сидеть дома

В прошлом влиятельный грузинский политик, отсидевший в тюрьме почти 7 лет, заявил, что партия "Единое национальное движение" вскоре перейдет к активным... 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T15:35+0400

2023-02-16T15:35+0400

2023-02-16T15:51+0400

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грузия

вано мерабишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Экс-премьер, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили - это трагикомичная карикатура, у него нет никакого будущего в грузинской политике, заявил член политсовета оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе. Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", поддерживает нового лидера партии Левана Хабеишвили, избранного 6 февраля. В конце прошлой недели Мерабишвили дал первое после выборов интервью и заявил, что вскоре "Нацдвижение" перейдет к активным действиям и добьется результатов. "Мерабишвили должен собрать свои вещи и сидеть дома. Я не вижу его места в грузинской политике. Эта трагикомичная, заблудившаяся, настроенная на реванш политическая карикатура… Он является карикатурным персонажем, у которого нет никакого будущего в грузинской политике", – заявил Буадзе. Новые реалии в "Нацдвижении" и роль Мерабишвили - в оппозиции оценили перспективы партии>>Как отметил Буадзе, "Национальное движение" не может мобилизовать даже 1% своих избирателей. "В "Нацдвижение" идет тревожный процесс, потому что мне приходится говорить о Вано Мерабишвили. Так мы не сможем победить "Грузинскую мечту" (правящая партия - ред.). Нам нужна политика нового типа, которая будет основана на содержании", - заявил Буадзе в передаче "360 градусов" на телеканале PalitraNews. Не случайно отсутствие протестного настроя в обществе, это связано с ошибками оппозиции, считает политик. К сожалению, общество чувствует себя отчужденно, так как на политической повестке дня не стоят реальные вопросы, отметил он. "Мы должны соблюдать баланс между вопросами. Насколько бы важным не был вопрос Саакашвили, и это действительно важно, он не должен быть в таком состоянии, это не волнует 100% населения… Моих избирателей волнуют другие вещи", - отметил он. У Мерабишвили нет морального права быть в активной политике – Папуашвили>>"Нацдвижение" проводит акции протеста в разных городах Грузии с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приговоренного за должностные преступления к 6 годам тюрьмы. Несмотря на многочисленные призывы Хабеишвили к сторонникам, масштабных акций провести пока не удалось. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, вано мерабишвили, единое нацдвижение