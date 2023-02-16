https://sputnik-georgia.ru/20230216/poterya-vesa-ne-povod-dlya-pretsedenta--kobakhidze-ob-iske-saakashvili-v-espch-274948042.html
Потеря веса не повод для прецедента – Кобахидзе об иске Саакашвили в ЕСПЧ
Потеря веса не повод для прецедента – Кобахидзе об иске Саакашвили в ЕСПЧ
Врачи клиники, в которой проходит лечение экс-президент Грузии, утверждают, что его главная проблема – отказ от необходимого питания 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T21:02+0400
2023-02-16T21:02+0400
2023-02-16T21:02+0400
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михаил саакашвили
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еспч
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Если Европейский суд по правам человека допустит прецедент и потеря веса станет гарантией освобождения, то ни одна тюрьма не сможет нормально функционировать, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После отказа Тбилисского городского суда осужденному экс-президенту Михаилу Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья, адвокаты заявили, что обратятся в Европейский суд по правам человека. По его словам, если Страсбургский суд удовлетворит подобный иск, получается, что пенитенциарная система по всей Европе должна рухнуть. "Я не вижу перспективы завершения этого дела в их пользу", – отметил Кобахидзе. Врач опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья Саакашвили>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема состояния пациента – отказ от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Видеозаписью с Саакашвили заинтересовалась Служба по защите персональных данных>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, еспч, тбилисский городской суд, украина
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, еспч, тбилисский городской суд, украина
Потеря веса не повод для прецедента – Кобахидзе об иске Саакашвили в ЕСПЧ
Врачи клиники, в которой проходит лечение экс-президент Грузии, утверждают, что его главная проблема – отказ от необходимого питания
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Если Европейский суд по правам человека допустит прецедент и потеря веса станет гарантией освобождения, то ни одна тюрьма не сможет нормально функционировать, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
После отказа Тбилисского городского суда осужденному экс-президенту Михаилу Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья, адвокаты заявили, что обратятся в Европейский суд по правам человека.
"Если хоть раз суд допустит прецедент, что человек искусственно худеет и это становится основанием для его освобождения, то ни одна тюрьма не сможет больше работать. Любой заключенный может повторить тоже самое – искусственно похудеть, что и делает Саакашвили", – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, если Страсбургский суд удовлетворит подобный иск, получается, что пенитенциарная система по всей Европе должна рухнуть.
"Я не вижу перспективы завершения этого дела в их пользу", – отметил Кобахидзе.
Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.
Врачи гражданской клиники "Вивамеди", где с мая 2022 года проходит лечение Саакашвили, не раз заявляли, что главная проблема состояния пациента – отказ от питания, несмотря на то, что он способен принимать пищу и набирать вес.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.