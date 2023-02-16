https://sputnik-georgia.ru/20230216/videozapisyu-s-saakashvili-zainteresovalas-sluzhba-po-zaschite-personalnykh-dannykh-274921432.html

Видеозаписью с Саакашвили заинтересовалась Служба по защите персональных данных

Видеозаписью с Саакашвили заинтересовалась Служба по защите персональных данных

Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеокадры 15 февраля, в качестве доказательства, что Саакашвили не является беспомощным 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T07:01+0400

2023-02-16T07:01+0400

2023-02-16T07:01+0400

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валерий гелашвили

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Служба по защите персональных данных заявила, что по собственной инициативе начала изучать законность обнародования Специальной пенитенциарной службой Минюста Грузии видеозаписи из палаты осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди".Это уже второй случай, когда Служба по защите персональных данных начала изучать законность обнародования видео с экс-президентом. По первому случаю, который имел место 14 декабря 2022 года, процесс находится в заключительной стадии.На этот раз Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеокадры 15 февраля, в качестве доказательства, что Саакашвили не является беспомощным.На кадрах, которые датируются декабрем 2022 года и февралем 2023 года, видно, как Саакашвили самостоятельно или при помощи ходунков передвигается по палате, общается с врачом, бросает какой-то предмет из одной комнаты в другую. На одном из кадров, несмотря на то, что он частично замазан, видно, что Саакашвили в нижнем белье."Ей грош цена" - Каладзе о резолюции Европарламента>> В комментарии к видео Специальная пенитенциарная служба написала, что некоторые СМИ, публикуя отрывки видеозаписи с Саакашвили из палаты, пытаются ввести общество в заблуждение, якобы он не может самостоятельно передвигаться и совершать элементарные физические действия. Ранее телеканал CNN, а потом и грузинские СМИ обнародовали кадры, на которых видно, как Саакашвили не может держаться на ногах.Специальная пенитенциарная служба отметила, что целью ложной информационной кампании является вызвать волнения в обществе и навредить положительному имиджу страны.Сразу после обнародования видеокадров адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что пенитенциарная служба нарушила закон "О защите персональных данных". Лидер "Грузинской мечты" заявил о системных проблемах в Европарламенте>>Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Саакашвили остался за решеткой - реакция экс-президента Грузии и планы адвокатов>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, шалва хачапуридзе, валерий гелашвили, специальная пенитенциарная служба, европарламент