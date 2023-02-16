https://sputnik-georgia.ru/20230216/vrachey-skoroy-pomoschi-nagradili-za-samootverzhennuyu-sluzhbu-vo-vremya-strelby-v-sagaredzho-274951958.html
Врачей "скорой помощи" наградили за самоотверженную службу во время стрельбы в Сагареджо
Врачей "скорой помощи" наградили за самоотверженную службу во время стрельбы в Сагареджо
От рук стрелка в Сагареджо погибли пятеро, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T22:44+0400
2023-02-16T22:44+0400
2023-02-16T22:44+0400
сагареджо
новости
грузия
кахети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274951481_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ae17d34e3daf6445c3b772f037c3169e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Врачей скорой медицинской помощи региона Кахети наградили за самоотверженную работу во время стрельбы в Сагареджо, сообщили в пресс-службе районной администрации. По данным следствия, 48-летний Нодар Атуашвили 20 января открыл огонь с балкона своей квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Мотив преступления пока неизвестен. Медиков наградили губернатор Кахети Георгий Аладашвили и мэр Сагареджо Автандил Гуликашвили. Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия>>Врачам вручили благодарственные грамоты. Кроме того, мэрия Сагареджо выплатила группе врачей, дежурившей во время происшествия, денежную премию. По последним данным, четверых пострадавших во время стрельбы выписали, а вот состояние 24-летнего Георгия Кикнадзе, который получил ранения в области живота и конечностей, врачи оценивали, как тяжелое. Он находился в реанимации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сагареджо
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274951481_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_fd661015a0457ca60b0918da1a73fd7e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сагареджо, новости, грузия, кахети
сагареджо, новости, грузия, кахети
Врачей "скорой помощи" наградили за самоотверженную службу во время стрельбы в Сагареджо
От рук стрелка в Сагареджо погибли пятеро, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Врачей скорой медицинской помощи региона Кахети наградили за самоотверженную работу во время стрельбы в Сагареджо, сообщили в пресс-службе районной администрации.
По данным следствия, 48-летний Нодар Атуашвили 20 января открыл огонь с балкона своей квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Мотив преступления пока неизвестен.
Медиков наградили губернатор Кахети Георгий Аладашвили и мэр Сагареджо Автандил Гуликашвили.
Врачам вручили благодарственные грамоты. Кроме того, мэрия Сагареджо выплатила группе врачей, дежурившей во время происшествия, денежную премию.
По последним данным, четверых пострадавших во время стрельбы выписали, а вот состояние 24-летнего Георгия Кикнадзе, который получил ранения в области живота и конечностей, врачи оценивали, как тяжелое. Он находился в реанимации.