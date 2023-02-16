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Врачей "скорой помощи" наградили за самоотверженную службу во время стрельбы в Сагареджо

Врачей "скорой помощи" наградили за самоотверженную службу во время стрельбы в Сагареджо

От рук стрелка в Сагареджо погибли пятеро, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести 16.02.2023, Sputnik Грузия

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2023-02-16T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Врачей скорой медицинской помощи региона Кахети наградили за самоотверженную работу во время стрельбы в Сагареджо, сообщили в пресс-службе районной администрации. По данным следствия, 48-летний Нодар Атуашвили 20 января открыл огонь с балкона своей квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Погибли пять человек, в том числе один полицейский. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ. Мотив преступления пока неизвестен. Медиков наградили губернатор Кахети Георгий Аладашвили и мэр Сагареджо Автандил Гуликашвили. Что двигало стрелком в Сагареджо? Версии следствия>>Врачам вручили благодарственные грамоты. Кроме того, мэрия Сагареджо выплатила группе врачей, дежурившей во время происшествия, денежную премию. По последним данным, четверых пострадавших во время стрельбы выписали, а вот состояние 24-летнего Георгия Кикнадзе, который получил ранения в области живота и конечностей, врачи оценивали, как тяжелое. Он находился в реанимации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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