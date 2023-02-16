https://sputnik-georgia.ru/20230216/zasedanie-rabochey-gruppy-po-gelati-pereneseno--274944382.html
Заседание рабочей группы по средневековому Гелатскому монастырю перенесено
Заседание рабочей группы по средневековому Гелатскому монастырю перенесено
Речь идет о спасении уникальных фресок в храме, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T18:14+0400
2023-02-16T18:14+0400
2023-02-16T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Заседание рабочей группы по проблемам в средневековом монастырском комплексе Гелати пройдет позже запланированного – 24 февраля, согласно совместному решению министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Патриархии.Речь идет о спасении уникальных фресок в храме, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески оказались в опасности из-за протекшей несколько раз крыши.В свою очередь Патриархия Грузии осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами.Патриархия Грузии недовольна работами по восстановлению Гелатского монастыря>>В Патриархии считают, что группу, которая в настоящее время занимается консервацией, нужно заменить более компетентными специалистами, так как, несмотря на их усилия, настенная роспись Гелати достигла критического состояния.События вокруг ГелатиВ Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески.Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.Обнародован отчет ЮНЕСКО по комплексу Гелати – главные рекомендации>>В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО, с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, гелати, юнеско
Заседание рабочей группы по средневековому Гелатскому монастырю перенесено
18:14 16.02.2023 (обновлено: 19:31 16.02.2023)
Речь идет о спасении уникальных фресок в храме, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Заседание рабочей группы по проблемам в средневековом монастырском комплексе Гелати пройдет позже запланированного – 24 февраля, согласно совместному решению министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Патриархии.
Речь идет о спасении уникальных фресок в храме, который является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фрески оказались в опасности из-за протекшей несколько раз крыши.
"Напоминаем, что ЮНЕСКО положительно оценила создание министерством культуры рабочей группы по проблемам Гелати в 2021 году и работу в ее рамках, и в своем заключении призвала государство возобновить процесс", - говорится в сообщении министерства.
В свою очередь Патриархия Грузии осталась недовольна работами по восстановлению храма Пресвятой Богородицы в Гелатском монастырском комплексе и потребовала проведения реставрации с единым планом управления в соответствии с современными стандартами.
В Патриархии считают, что группу, которая в настоящее время занимается консервацией, нужно заменить более компетентными специалистами, так как, несмотря на их усилия, настенная роспись Гелати достигла критического состояния.
События вокруг Гелати
В Патриархии заявили, что проблемы начались в результате проведенных в 2015-2019 годах восстановительных работ. Перекрытие рукавов и придела храма было осуществлено по неправильной методике и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии.
Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестяной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески.
Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры.
В министерстве заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО, с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица. Благодаря этому влага начала испаряться.
Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994).
В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс.