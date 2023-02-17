https://sputnik-georgia.ru/20230217/glava-parlamenta-gruzii-zastupilsya-za-zakonoproekt-o-inoagentakh-274969800.html

Глава парламента Грузии заступился за законопроект о иноагентах

Глава парламента Грузии заступился за законопроект о иноагентах

По его же информации, законопроект будет рассмотрен на заседании бюро в понедельник 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T15:24+0400

2023-02-17T15:24+0400

2023-02-17T15:40+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

сша

шалва папуашвили

грузинская мечта

национальное агентство публичного реестра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250964944_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ede4cd68f0d06a2ab06912b621a08c83.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили считает антидемократичным тот факт, что определенные группы пытаются наложить табу и подвергнуть цензуре проект нового закона "О прозрачности иностранного влияния", который инициировали депутаты - члены общественного движения "Сила народа"Представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. По словам главы законодательного органа, возможно, здесь могут быть сенситивные вопросы, однако по мнению Папуашвили, на это следует посмотреть и с другой стороны. "Я всегда об этом говорил как с неправительственными, так и донорскими организациями, и я не раз публично заявлял, что граждане имеют право знать людей, которые участвуют в принятии таких решений, которые влияют на людей", – отметил он. "Это не аналог американского закона" – Кобахидзе ответил представителю Госдепа США>>Что касается поддержки законопроекта, то, как разъяснил Папуашвили, представители правящей партии "Грузинская мечта" пока не знают деталей новой законодательной инициативы и этот вопрос будет рассмотрен в формате большинства. По его же информации, законопроект будет рассмотрен на заседание бюро в понедельник. Разработанный членами "Силы народа" законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает создание реестра, в котором должны быть зарегистрированы все некоммерческие юрлица и СМИ, более чем 20% доходов которых финансируются иностранными силами. Инициаторы законопроекта, которые входят в парламентское большинство вместе с правящей партией, считают, что общественности должны быть известны источники доходов не только политиков, принимающих решения в государстве, но и СМИ и неправительственных организаций, целью которых является влияние на формирование общественного мнения. В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах>>НПО и СМИ, по словам авторомв законопроекта, принимают активное участие в дискуссиях законодательной и исполнительной власти во время принятия законов и решений. Согласно проекту нового закона, регистрацией субъектов иностранного влияния должно заниматься Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии. А для тех субъектов, которые будут уклоняться от регистрации, предусмотрены административные штрафы. При этом уплата штрафа не освобождает агента иностранного влияния от обязательства регистрации, сказано в проекте закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, сша, шалва папуашвили, грузинская мечта, национальное агентство публичного реестра