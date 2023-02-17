https://sputnik-georgia.ru/20230217/gumanitarnyy-gruz-iz-gruzii-dostavili-v-turtsiyu-274954712.html

Гуманитарный груз из Грузии доставили в Турцию

Гуманитарный груз из Грузии доставили в Турцию

Грузия выделила 1 миллион лари на оказание помощи Турции, кроме того, на месте трагедии с перых дней работают грузинские спасатели 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T00:15+0400

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2023-02-17T00:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Гуманитарный груз для помощи пострадавшим в результате землетрясения, оправленный правительством Грузии, прибыл в Турцию, говорится в сообщении министерства здравоохранения. Правительство Грузии накануне отправило в Турцию, пострадавшую от землетрясений, более 100 тонн гуманитарной помощи - еду, одежду, медицинское оснащение, предметы для оказания первой помощи, детское питание, генераторы, спальные мешки и другие предметы. Часть груза выделена из запасов Минобороны и Минздрава Грузии.На месте, по данным ведомства, груз встретили представители посольства Грузии в Турции, Минздрава Грузии и властей Анкары. Новая группа грузинских спасателей прибыла в Турцию>>Это уже вторая партия гуманитарного груза, отправленная в Турцию. Депутаты парламента Грузии отправили собранный ими груз 11 февраля. На оказание помощи Турции из Резервного фонда правительства Грузии выделили 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов). Средства для помощи также собрал парламент Грузии. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в этой стране погибли более 36 тысяч человек, более 108 тысяч пострадали. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. В соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. Грузинские спасатели спасли из-под завалов нескольких человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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