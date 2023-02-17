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"Резолюция Европарламента – вершина цинизма" – глава парламента Грузии

"Резолюция Европарламента – вершина цинизма" – глава парламента Грузии

Саакашвили заслуженно отбывает наказание в заключении, убежден политик 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T15:02+0400

2023-02-17T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отбывает наказание за конкретные преступления и принятая резолюция Европарламента, которая призывает его освободить, является вершиной цинизма, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В резолюции Европарламента говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Если ситуация не изменится, это и впредь будет наносить ущерб репутации Грузии и препятствовать ее перспективам получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, сказано в документе. По словам главы законодательного органа, спустя буквально несколько часов после принятия резолюции, хороший ответ на это дал Европейский суд по правам человека, который опубликовал решение по делу Очигава против Грузии, где подробно описан эпизод пыток бывшего заключенного, задержанного в 2011 году. Папуашвили зачитал решение ЕСПЧ, в котором сказано, что заключенного били так сильно, что в одном случае ему сломали зубы, затем его поместили в карцер, где он даже не мог лечь. Затем отвели в душевую, где полностью раздели, облили холодной водой и били резиновым шлангом. "Во время очередного избиения, он потерял сознание и когда очнулся, то увидел, что был прикован к трубе, он был в морге вместе с трупами, один. О человеке, создавшем эти преступления и эту систему, сегодня нам говорят, что он является маяком демократии", – отметил Папуашвили. "Искажена и политически мотивирована" – вице-спикер о резолюции Европарламента>>В резолюции Европарламента сказано, что обращение с такими заключенными, как Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным ею европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС. Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последний год. Первая была принята 9 июня, а вторая – 14 декабря 2022 года. Последняя резолюция была разработана представителями сразу четырех групп Европарламента – "Социал-демократическая партия", "Обновляя Европу", "Альянс зеленых" и "Европейская народная партия". В состав последней входит основанная Саакашвили в начале 2000-х партия "Единое национальное движение". Тбилисский горсуд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Защита настаивала на том, что у экс-президента деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Специальная пенитенциарная служба назвала эти диагнозы недостоверными. Европарламент принял резолюцию в поддержку Саакашвили>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, шалва папуашвили, валерий гелашвили, европарламент, еспч