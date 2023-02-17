https://sputnik-georgia.ru/20230217/minzdrav-gruzii-razrabotal-elektronnuyu-sistemu-dlya-kontrolya-za-oborotom-lekarstv-274976513.html

Минздрав Грузии разработал электронную систему для контроля за оборотом лекарств

Минздрав Грузии разработал электронную систему для контроля за оборотом лекарств

Аптеки будут обязаны в онлайн-режиме предоставлять информацию о ценах и наличии лекарств 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T19:08+0400

2023-02-17T19:08+0400

2023-02-17T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии разработало электронную систему, с помощью которой будут дистанционно следить за оборотом медикаментов. По данным Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, согласно новшеству ведомство в электронном режиме будет получать информацию об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране. Все компании, которые продают фармацевтические продукты и имеют собственную электронную систему учета запасов лекарств, передадут Минздраву информацию о медикаментах с помощью своих программ. В Грузии подешевеют более 800 медикаментов>>Те фармацевтические компании, которые не имеют данную систему, должны внести необходимую информацию в электронную систему, созданную Минздравом. Для тех, кто заинтересован в введении новой электронной системы, продолжаются тренинги и консультации, для участия в которых можно обратиться в Агентство информационных технологий Минздрава Грузии до 22 февраля по электронному адресу: drugmonitor@ita.gov.ge. Электронная система будет работать в пилотном режиме до 1 апреля 2023 года. С 1 по 15 марта учреждения, у которых выявят нарушения, получат лишь предупреждение. А с 15 марта, в случае нарушения правила доступа к информации об обороте фармпродуктов, правонарушители будут обязаны выплатить штраф в размере 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов). Государство с 2023 года установило референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. С 15 февраля в Грузии запрещено продавать лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний по ценам выше установленных государством. Правительство дало представителям фармацевтической сферы время на пересмотр цен до 31 января. В дальнейшем планируется введение референтных цен и на другие группы медикаментов.Планы Минздрава Грузии на 2023 год – главное>>Еще в ноябре 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. План действий фармацевтической сферы Минздрава Грузии разработан с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта. С марта 2022 года по инициативе правительства Грузии открылся рынок Турции. Это позволило сократить цены на лекарства на 60-80%. В результате ежегодно около ста тысяч граждан Грузии сможет сэкономить около 200 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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