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Снежный покров в горах Аджарии превысил два метра - до районных центров не добраться

Снежный покров в горах Аджарии превысил два метра - до районных центров не добраться

Дороги расчищают круглосуточно во всех пяти высокогорных районах Аджарии 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T16:26+0400

2023-02-17T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Населенные пункты высокогорной Аджарии оказались оторваны от районных центров из-за снега - местами высота снежного покрова превышает два метра, сообщает "Аджарское ТВ".Очистительные работы проходят в круглосуточном режиме во всех пяти высокогорных районах Аджарии. Мобилизовано 80 единиц тяжелой техники. Дороги, ведущие к крупным населенным пунктам, пришлось заново расчищать, так как всю ночь была метель и беспрерывно шел снег. Движение полностью запрещено на автомагистрали Батуми-Ахалцихе от села Паксадзееби до курорта Годердзи. Кроме того, запрещено движение на дорогах в направлении районных центров. Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией открылась для всех машин>> Обильный снегопад и в черноморском курортном городе Кобулети. В мэрии города создана комиссия по ликвидации последствий непогоды.В селах высокой зоны снежный покров достигает одного метра. К этому времени электроэнергию не получают жители села Цхемвана, так как снег повредил линии электропередач. С утра все центральные автомобильные дороги нуждались в повторной очистке. На месте работает восемь единиц тяжелой техники. Кроме того, в высокогорной Аджарии из-за снегопада прекращен учебный процесс. К этому времени учебный процесс идет в одной школе района Хуло, в четырех школах - Шуахеви, в одной школе района Кеда. Что касается других районов, то из-за снега учеба временно приостановлена в четырех школах Хелвачаури. В Батуми и Кобулети школы работают в обычном режиме.Поезда в Грузии ходят с перебоями из-за непогоды>>Снег идет и в регионе Имерети. Здесь также снежный покров достиг двух метров. По словам губернатора Звиада Шаламберидзе, к этому времени без электроэнергии остались 20 тысяч абонентов. В ряде районов покров снега достиг 1,8 метра. Соответствующие службы работают в круглосуточном режиме. Только накануне специальные службы очистили около 128 дорог. В эти минуты очистительные работы осуществляются на 114 местах. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. До 18 февраля продлятся метель и непогода в высокогорье, на дорогах гололед, а на море 4-5 балльный шторм. В Западной Грузии температура воздуха может упасть до минус 5 градусов. После 18 февраля погода начнет улучшаться, осадки постепенно прекратятся. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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