https://sputnik-georgia.ru/20230217/v-gruziyu-menyayut-sistemu-prizyva-na-srochnuyu-sluzhbu---vse-novshestva-274953836.html

В Грузию меняют систему призыва на срочную службу - все новшества

В Грузию меняют систему призыва на срочную службу - все новшества

Проект предполагает новый этап реформы Сил обороны Грузии и системы призыва 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T00:01+0400

2023-02-17T00:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламентские комитеты на следующей неделе приступают к обсуждению пакета обновленного закона "Об обороне", который среди прочего предполагает изменение системы призыва на срочную службу. Пакет поправок состоит из изменений, которые планируется внести в 48 законов. Новшества касаются как самого министерства обороны, так и прохождения контрактной службы и службы в Силах обороны Грузии. Sputnik Грузия собрал все новшества касающиеся призыва на срочную службу. Согласно поправкам, возраст призывников останется неизменным с 18 до 27 лет, однако изменится система постановки на военный учет. Поправки в закон "Об обороне Грузии" готовы – основные изменения>>Если по действующему законодательству срочников на военный учет ставят органы местной власти, то после принятия поправок этим будет заниматься непосредственно министерство обороны, и явка после вызова для молодых людей будет обязательна. На военный учет молодых людей будут ставить в период с 1 января по 30 апреля в том году, когда им должно исполниться 17 лет, и именно с постановки на учет они будут считаться срочниками. Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Призыву на срочную службу не будут подлежать: - признанные негодными для национальной срочной службы по состоянию здоровья; - прошедшие альтернативную военную службу в Вооруженных силах другой страны;- судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений; - лица со статусом ОВЗ; - единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб в боях за территориальную целостность Грузии или на военной службе;- члены парламента. Кроме того, по решению правительства от военной службы могут освободить особо талантливых детей. При этом члены парламента, единственные сыновья и прошедшие службу в других странах могут по желанию пройти службу в Грузии. Между тем, из списка причин для отсрочки прохождения срочной службы изъяли причину наличия статуса священнослужителя и обучение в духовном училище, но добавили к причинам ряд других оснований. При этом теперь все духовные лица будут проходить альтернативную службу. Так, поводом для отсрочки по новой версии станет статус отца-одиночки; членство в избираемом государственном органе или в органе местной власти; работу в системе Минобороны или МВД Грузии; в Специальной пенитенциарной службе; службе безопасности, разведке или специальной службе охраны; судимость за менее тяжкие преступления на период отбывания срока; участие в программе резервной службы. Минобороны Грузии приглашает желающих на контрактную военную службу >>Отсрочку, согласно поправкам, можно будет приобрести, однако она обойдется в 10 тысяч (около 3,8 тысячи долларов) лари, вместо двух тысяч (более 750 долларов), как это прописано в действующем законодательстве. Действовать отсрочка будет всего год, а не 18 месяцев, и воспользоваться ею можно будет один раз, а не два, как это возможно по действующей норме. После получения повестки на прохождение срочной службы или на явку в призывную комиссию, срочник должен явиться туда в течение 10 дней, в противном случае его объявят в розыск и при обнаружении доставят в комиссию. Как будет проходить служба Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: - служба в боевом подразделении - срок полгода;- служба в подразделениях охраны и обеспечения - срок восемь месяцев; - служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность - срок 11 месяцев. Студенты, которые окажутся в списках призывников, смогут выбрать еще один вариант – участие в программе военной подготовки. По действующему законодательству, срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. А вот по новой норме проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев отпуск составит 15 календарных дней. Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Кроме того, срочникам при любом из трех вариантов службы будет полагаться отдых в официальные выходные дни. Исключением станут лишь учения или особый режим, а также дисциплинарное наказание. А также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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