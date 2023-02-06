https://sputnik-georgia.ru/20230206/popravki-v-zakon-ob-oborone-gruzii-gotovy---osnovnye-izmeneniya-274588761.html

Поправки в закон "Об обороне Грузии" готовы – основные изменения

Поправки в закон "Об обороне Грузии" готовы – основные изменения

Проект предполагает новый этап реформы Сил обороны Грузии и системы призыва 06.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-06T09:01+0400

2023-02-06T09:01+0400

2023-02-06T09:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 фев— Sputnik. Правительство Грузии завершило работу над поправками в закон "Об обороне" и представит их парламенту на весенней сессии, сообщает Первый канал. По данным телеканала, законопроект будет зарегистрирован на ближайшем заседании бюро и после к его обсуждению уже приступят депутаты. По предварительной версии, проект предполагает новый этап реформы Сил обороны Грузии и системы призыва. Главная тема Согласно поправкам, срок срочной службы в Грузии будет еще сокращен и будет зависеть от вида службы: шесть месяцев для службы в строевой части, восемь месяцев – служба в отряде охраны или обеспечения, 11 месяцев – служба на младших командных должностях и по заранее определенным специальностям. Новшество будет внедрено с 1 января 2025 года. Призыв в Силы обороны будет осуществляться на основе принципа ежегодного случайного отбора в установленном порядке посредством электронной системы, вопросы управления и функционирования которой определяются правительством Грузии. Минобороны Грузии приглашает желающих на контрактную военную службу >>При этом служить призывники будут только в Силах обороны и получать заработную плату. Также за лицом, призванным на военную службу, сохраняется место работы, независимо от организационно-правовой формы учреждения, оплата труда на государственной службе, а также в действующем в ее системе юридическом лице публичного права и гарантии социального обеспечения. Кроме того, лицо, призванное на национальную военную службу или прошедшее ее, может быть профинансировано за счет государственного образовательного гранта в соответствии с законом. Армия для студентов Студент высшего учебного заведения может быть призван на национальную военную службу на основе случайного отбора. В законопроекте говорится, что студент высшего учебного заведения сможет выбрать и пройти одну из форм военной службы либо поступить на соответствующую программу военной подготовки, которая предполагает возможность летней стажировки в течение четырех лет. При этом, курсанту, который после прохождения 11-месячной службы будет иметь ученую степень, будет присвоено воинское звание лейтенанта, а в случае прохождения других форм военной службы - воинское звание рядового. По данным агентства, студентам также предоставляется возможность добровольно пройти программу подготовки младшего офицера запаса. В этом случае студенты могут получить звание лейтенанта или сержанта. Откосить не выйдет Платная отсрочка призыва на военную службу составит 10 тысячи лари на год, вместо действующих 2 тысяч лари на 18 месяцев. При этом человек сможет воспользоваться правом на отсрочку от призыва на национальную военную службу только один раз. Кроме того в проекте определены новые основания освобождения от призыва и отсрочки, и устранена законодательная лазейка по уклонению от военной службы при помощи религиозных организаций. Кадровые вопросы Согласно поправкам военная служба будет проходить только в системе Минобороны Грузии. При этом только в этой системе будут действовать военные звания. Исходя из этого , с 2025 года лицо со статусом военнослужащего будет находиться только в системе Минобороны Грузии. Что касается лица, которому присвоено воинское звание и которое проходит службу в другом учреждении, то с 2025 года ему будет предоставлена возможность продолжить службу с государственным специальным званием. В Грузии появится еще один кадетский военный лицей >>Совмещать военную службу можно будет занимаясь научной, педагогической, творческой, медицинской деятельностью, а также занимаясь сферой информационных технологий, а также деятельностью на предприятиях с участием государства и авиационной деятельностью. Кроме того военную службу можно будет осуществлять и работая на должности в международной организации, чья деятельность служит осуществлению операций международных партнеров и миротворческих миссии. При этом совмещение должно быть согласовано с министерством обороны Грузии. Грузия не увеличит армию в 2023 году >>Также по-новому определено правило несения службы в особых условиях. В частности, с внесением изменений в особых условиях оплата больше не будет пересчитываться пропорционально стажу , а коснется только суммы вознаграждения. Также проект предполагает повышение компенсаций за ранения с 7 до 20 тысяч и смерть военных с 15 до 30 тысяч.Звания по-новому Власти планируют изменить срок присвоения некоторых категорий воинских званий: с рядового первого класса на ефрейтора или ефрейтора-специалиста – вместо двух лет он будет составлять один год.Минобороны поясняет изменение срока присвоения воинского звания тем, что оно обусловлено тем, что сокращения сроков получения низших воинских званий будет способствовать повышению мотивации военнослужащего к присвоению воинского звания сержант, тогда как увеличение сроков для высших званий дадут возможность военным получить соответствующую квалификацию. Объекты под контролем Еще одним новшеством станет правила для строительства рядом с военными объектами. После принятия поправок на подобное строительство понадобиться специальное разрешение. Другие подробности проекта станут известны после регистрации на бюро и опубликования на сайте парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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